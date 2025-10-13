Назад 13.10.25, 18:34 ЕС снизит или отменит пошлины на ряд агропродуктов Украины Евросоюз согласился снизить или отменить таможенные пошлины на ряд продовольственных товаров из Украины, таких как молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные изделия.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Об этом в понедельник, 13 октября, сообщил в своем пресс-релизе Совет Европейского Союза, передает DW . «Это решение было принято после достижения 30 июня 2025 года Европейской комиссией и Украиной предварительного соглашения о пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной», – поясняется в сообщении.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что это решение «подтверждает неизменную и многогранную поддержку ЕС Украине после трех лет неспровоцированной и неоправданной военной агрессии со стороны России». «Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но мы также должны помогать ей путем содействия либерализации торговли», – продолжил он. По словам министра, от отмены торговых пошлин выиграют и ЕС, и Украина, а эта мера поможет дальнейшей интеграции Киева в Евросоюз.

Новые меры усилят торговые потоки между Евросоюзом и Украиной, но доступ Киева на рынок будет зависеть от его «постепенного перехода к стандартам производства ЕС». Позиция Совета ЕС также учитывает «специфические потребности определенных секторов сельского хозяйства ЕС» и устанавливает «надежный механизм защиты», который может активировать любая из сторон. Доступ на европейский рынок для «наиболее чувствительных продуктов», таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед «останется более ограниченным и постепенным», подчеркнули в Совете.

Переговоры о торговле между ЕС и Украиной

30 июня 2025 года еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристоф Хансен сообщили, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

Этот шаг «знаменует собой новый этап в создании долгосрочных и предсказуемых взаимных рамок» в контексте процесса вступления Украины в Европейский Союз, заявил тогда Шефчович. Он отметил, что договоренность «полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры».