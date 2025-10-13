Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,56%6 654,54
  • DOW 301,32%46 080,34
  • Nasdaq 2,2%22 693,57
  • FTSE 1000,16%9 442,87
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,88
  13.10.25, 18:34

ЕС снизит или отменит пошлины на ряд агропродуктов Украины

Евросоюз согласился снизить или отменить таможенные пошлины на ряд продовольственных товаров из Украины, таких как молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные изделия.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Об этом в понедельник, 13 октября, сообщил в своем пресс-релизе Совет Европейского Союза, передает DW. «Это решение было принято после достижения 30 июня 2025 года Европейской комиссией и Украиной предварительного соглашения о пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной», – поясняется в сообщении.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что это решение «подтверждает неизменную и многогранную поддержку ЕС Украине после трех лет неспровоцированной и неоправданной военной агрессии со стороны России». «Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но мы также должны помогать ей путем содействия либерализации торговли», – продолжил он. По словам министра, от отмены торговых пошлин выиграют и ЕС, и Украина, а эта мера поможет дальнейшей интеграции Киева в Евросоюз.
Новые меры усилят торговые потоки между Евросоюзом и Украиной, но доступ Киева на рынок будет зависеть от его «постепенного перехода к стандартам производства ЕС». Позиция Совета ЕС также учитывает «специфические потребности определенных секторов сельского хозяйства ЕС» и устанавливает «надежный механизм защиты», который может активировать любая из сторон. Доступ на европейский рынок для «наиболее чувствительных продуктов», таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед «останется более ограниченным и постепенным», подчеркнули в Совете.

Статья продолжается после рекламы

Переговоры о торговле между ЕС и Украиной
30 июня 2025 года еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристоф Хансен сообщили, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.
Этот шаг «знаменует собой новый этап в создании долгосрочных и предсказуемых взаимных рамок» в контексте процесса вступления Украины в Европейский Союз, заявил тогда Шефчович. Он отметил, что договоренность «полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры».
