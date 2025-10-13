Крупнейшая партия потратила на избирательную кампанию почти миллион евро

В избирательных списках этого года есть кандидаты, за плечами которых – уголовные расследования или обвинительные приговоры. Мы напоминаем, кто эти известные политики, и задаемся вопросом: должны ли ошибки прошлого влиять на решения избирателей даже спустя годы?