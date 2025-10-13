Крупнейшая партия потратила на избирательную кампанию почти миллион евро

В последний рабочий день перед началом досрочного голосования два наблюдателя за электронными выборами заявили, что из-за нарушения требований безопасности для проведения e-голосования необходимо создать новые ключи расшифровки.
В избирательных списках этого года есть кандидаты, за плечами которых – уголовные расследования или обвинительные приговоры. Мы напоминаем, кто эти известные политики, и задаемся вопросом: должны ли ошибки прошлого влиять на решения избирателей даже спустя годы?
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?