Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,56%6 654,54
  • DOW 301,32%46 080,34
  • Nasdaq 2,2%22 693,57
  • FTSE 1000,16%9 442,87
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,88
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,56%6 654,54
  • DOW 301,32%46 080,34
  • Nasdaq 2,2%22 693,57
  • FTSE 1000,16%9 442,87
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,88
  • 13.10.25, 17:05

Крупнейшая партия потратила на избирательную кампанию почти миллион евро

Крупнейшую предвыборную кампанию запустила партия премьер-министра, потратив около 40% всех осенне-летних расходов на политическую агитацию перед муниципальными выборами.
У партии «Отечество» увесистый кошелек, их плакатами покрыта вся Эстония. При этом расходы «Отечества» не могут сравниться с тратами Партии реформ.
  • У партии «Отечество» увесистый кошелек, их плакатами покрыта вся Эстония. При этом расходы «Отечества» не могут сравниться с тратами Партии реформ.
  • Foto: Liis Treimann
Расходы крупнейших партий Эстонии на политическую деятельность с июля по сентябрь составили 2,3 млн евро, из которых на долю Партии реформ пришлось 900 000 евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.10.25, 10:57
Начались выборы в местные самоуправления, с сегодняшнего дня можно голосовать
Сегодня начались выборы в органы местного самоуправления, которые продлятся до воскресенья, 19 октября.
Новости
  • 10.10.25, 18:33
Наблюдатели требуют сменить ключи электронной системы голосования
В последний рабочий день перед началом досрочного голосования два наблюдателя за электронными выборами заявили, что из-за нарушения требований безопасности для проведения e-голосования необходимо создать новые ключи расшифровки.
Новости
  • 11.10.25, 13:52
Голоса избирателей пытаются заполучить кандидаты с сомнительным прошлым
В избирательных списках этого года есть кандидаты, за плечами которых – уголовные расследования или обвинительные приговоры. Мы напоминаем, кто эти известные политики, и задаемся вопросом: должны ли ошибки прошлого влиять на решения избирателей даже спустя годы?
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
2
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
3
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
4
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
5
Новости
  • 12.10.25, 14:28
Студия для проведения праздников объявила о закрытии
6
Новости
  • 11.10.25, 13:52
Голоса избирателей пытаются заполучить кандидаты с сомнительным прошлым

Последние новости

Новости
  • 13.10.25, 18:34
ЕС снизит или отменит пошлины на ряд агропродуктов Украины
Новости
  • 13.10.25, 18:22
Победитель ТОПа розничной торговли: руководство лично проверяет каждый отзыв
ТОП
  • 13.10.25, 17:42
ТОП автодилеров: прибыль прошлогоднего лидера резко снизилась
Новости
  • 13.10.25, 17:05
Крупнейшая партия потратила на избирательную кампанию почти миллион евро
Крупнейшее пожертвование – 100 000 евро
Новости
  • 13.10.25, 16:29
Стартап со средней зарплатой в 4300 евро намерен выбраться из миллионных убытков за год
Новости
  • 13.10.25, 16:25
Перешедший в руки тартуских бизнесменов крупный пищевик показал сильный результат
Подсказка
  • 13.10.25, 16:00
Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб
Новости
  • 13.10.25, 15:38
Крупнейший в мире круизный лайнер теперь получает двигатели из Эстонии. ABB: «Нам нужно еще 40 человек»

Сейчас в фокусе

«Я определенно возьму перерыв, это было утомительно», – признался итальянец Микеле Парруччи, в течение десяти лет управлявший тремя ресторанами на Хийумаа.
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
Иллюстративное фото.
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
В этом году Керт Кинго была окончательно признана виновной в суде.
Новости
  • 11.10.25, 13:52
Голоса избирателей пытаются заполучить кандидаты с сомнительным прошлым
Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин. Войдя в отель The Burman, попадаешь в классический пример ар-деко: золото, симметричные узоры, функциональный ностальгический футуризм, местами – элементы модерна.
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
Хозяин Minibarrel Ааре Конт и хозяйка Майя Оямаа делают в своем деле большой шаг вперед – с помощью знаний, полученных от внуков.
Интервью
  • 10.10.25, 17:49
Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес – золотая жила. Это не так»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 12.10.25, 14:28
Студия для проведения праздников объявила о закрытии
EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Фото иллюстративное.
Новости
  • 12.10.25, 11:13
Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025