Назад 13.10.25, 17:42 ТОП автодилеров: прибыль прошлогоднего лидера резко снизилась ТОП эстонских автодилеров показывает, что в прошлом году сектор оставался стабильным, хотя экономическая ситуация и уверенность потребителей в 2024 году и находились под значительно большим давлением, чем годом ранее.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

В ТОПе автодилеров представлены 84 компании.

Рейтинг показывает, что после периода быстрого роста обороты компаний стабилизировались, а прибыль выровнялась.

Победителю прошлогоднего списка не удалось повторить рекордную прибыль — она оказалась почти на 5 млн евро меньше. На стабильные результаты, вероятно, повлиял всплеск продаж в конце 2024 года на фоне ожидания введения налога на автомобили, что искусственно увеличило тогдашние обороты, тогда как начало 2025 года принесло рынку резкое охлаждение.