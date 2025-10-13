ТОП автодилеров: прибыль прошлогоднего лидера резко снизилась

ТОП эстонских автодилеров показывает, что в прошлом году сектор оставался стабильным, хотя экономическая ситуация и уверенность потребителей в 2024 году и находились под значительно большим давлением, чем годом ранее.
В ТОПе автодилеров представлены 84 компании.
Рейтинг показывает, что после периода быстрого роста обороты компаний стабилизировались, а прибыль выровнялась.
Победителю прошлогоднего списка не удалось повторить рекордную прибыль — она оказалась почти на 5 млн евро меньше. На стабильные результаты, вероятно, повлиял всплеск продаж в конце 2024 года на фоне ожидания введения налога на автомобили, что искусственно увеличило тогдашние обороты, тогда как начало 2025 года принесло рынку резкое охлаждение.
