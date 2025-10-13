Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,52%6 652,36
  • DOW 301,24%46 043,1
  • Nasdaq 2,18%22 687,7
  • FTSE 1000,16%9 442,87
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,92
  • 13.10.25, 17:42

ТОП автодилеров: прибыль прошлогоднего лидера резко снизилась

ТОП эстонских автодилеров показывает, что в прошлом году сектор оставался стабильным, хотя экономическая ситуация и уверенность потребителей в 2024 году и находились под значительно большим давлением, чем годом ранее.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
В ТОПе автодилеров представлены 84 компании.
Рейтинг показывает, что после периода быстрого роста обороты компаний стабилизировались, а прибыль выровнялась.
Победителю прошлогоднего списка не удалось повторить рекордную прибыль — она оказалась почти на 5 млн евро меньше. На стабильные результаты, вероятно, повлиял всплеск продаж в конце 2024 года на фоне ожидания введения налога на автомобили, что искусственно увеличило тогдашние обороты, тогда как начало 2025 года принесло рынку резкое охлаждение.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025