  • 13.10.25, 16:25

Перешедший в руки тартуских бизнесменов крупный пищевик показал сильный результат

Принадлежащая Maral Invest компания Eesti Pagar под управлением новых единственных владельцев заметно увеличила оборот и прибыль.
Владельцы компании Maral Invest OÜ, которой принадлежит Eesti Pagar, Ууно Лаусинг (слева) и Ромет Пухк.
  • Владельцы компании Maral Invest OÜ, которой принадлежит Eesti Pagar, Ууно Лаусинг (слева) и Ромет Пухк.
  • Foto: Jassu Hertsmann
Оборот Maral Invest в прошлом году вырос на 10 млн евро – до 195 млн евро. Коммерческая прибыль компании увеличилась более чем на 7 млн евро и достигла 18,8 млн евро.
