Перешедший в руки тартуских бизнесменов крупный пищевик показал сильный результат

Оборот компании Lameleib, продающей в Мустамяэ лепешки неподалеку от озера Харку, составляет 1,2 миллиона евро в год. Компания уже 11 лет на рынке, и теперь ее покупает Eesti Pagar, чей оборот составил в прошлом году более 100 миллионов евро.