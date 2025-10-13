Перешедший в руки тартуских бизнесменов крупный пищевик показал сильный результат

Оборот компании Lameleib, продающей в Мустамяэ лепешки неподалеку от озера Харку, составляет 1,2 миллиона евро в год. Компания уже 11 лет на рынке, и теперь ее покупает Eesti Pagar, чей оборот составил в прошлом году более 100 миллионов евро.
Инвестиционная компания Tiigi Keskus, принадлежащая предпринимателям Ромету Пухку и Ууно Лаузингу и владеющая, например, производителем муки Tartu Mill, заработала в прошлом году более 20 млн евро чистой прибыли. Владельцы фирмы купили и продали несколько крупных предприятий.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?