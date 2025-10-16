Назад 16.10.25, 16:16 Торгово-промышленная палата предлагает изменить систему отпускных дней Торгово-промышленная палата Эстонии в письме министру экономики Эркки Кельдо предложила заменить положение Закона о трудовом договоре, согласно которому работник имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, отпуском продолжительностью 20 рабочих дней.

Пляж в Пярну. Фото иллюстративное.

Foto: Julia-Maria Linna

Палату также не устраивает требование о наличии не менее 14 календарных дней отпуска подряд, передает rus.err.ee.

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс привел пример: если один работник берет 28 календарных дней отпуска подряд, в которые входят и восемь выходных дней, а другой берет 14 календарных дней отпуска подряд, а остаток отпуска использует только в рабочие дни, то тот, кто берет 28 рабочих дней отпуска подряд, сможет отдыхать в общей сложности 20 рабочих дней, а тот, кто берет остаток отпуска только в рабочие дни, сможет отдыхать 24 рабочих дня.

Торговая палата также считает, что необходимо скорректировать положение закона, согласно которому отпуск необходимо использовать в течение календарного года и чтобы часть отпуска была не менее 14 последовательных календарных дней. Торговая палата считает, что последнее требование не отвечает реальным потребностям рынка труда.