Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,51%294,23
  • OMX Riga0,26%910,79
  • OMX Tallinn0,23%1 911,57
  • OMX Vilnius0,43%1 267,66
  • S&P 5000,38%6 696,15
  • DOW 300,28%46 384,15
  • Nasdaq 0,57%22 799,8
  • FTSE 100−0,23%9 402,84
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  • OMX Baltic0,51%294,23
  • OMX Riga0,26%910,79
  • OMX Tallinn0,23%1 911,57
  • OMX Vilnius0,43%1 267,66
  • S&P 5000,38%6 696,15
  • DOW 300,28%46 384,15
  • Nasdaq 0,57%22 799,8
  • FTSE 100−0,23%9 402,84
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  • 16.10.25, 16:16

Торгово-промышленная палата предлагает изменить систему отпускных дней

Торгово-промышленная палата Эстонии в письме министру экономики Эркки Кельдо предложила заменить положение Закона о трудовом договоре, согласно которому работник имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, отпуском продолжительностью 20 рабочих дней.
Пляж в Пярну. Фото иллюстративное.
  • Пляж в Пярну. Фото иллюстративное.
  • Foto: Julia-Maria Linna
Палату также не устраивает требование о наличии не менее 14 календарных дней отпуска подряд, передает rus.err.ee.
Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс привел пример: если один работник берет 28 календарных дней отпуска подряд, в которые входят и восемь выходных дней, а другой берет 14 календарных дней отпуска подряд, а остаток отпуска использует только в рабочие дни, то тот, кто берет 28 рабочих дней отпуска подряд, сможет отдыхать в общей сложности 20 рабочих дней, а тот, кто берет остаток отпуска только в рабочие дни, сможет отдыхать 24 рабочих дня.
Торговая палата также считает, что необходимо скорректировать положение закона, согласно которому отпуск необходимо использовать в течение календарного года и чтобы часть отпуска была не менее 14 последовательных календарных дней. Торговая палата считает, что последнее требование не отвечает реальным потребностям рынка труда.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 18.08.25, 07:00
Безжалостый рынок труда: сотни резюме и сотни кандидатов. «Ты хороший кандидат, но есть еще лучше»
Эстония находится в абсолютных лидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи, но работу нелегко найти не только молодым людям, но и опытным руководителям — новая реальность такова, что приходится рассылать сотни резюме, а работодатель может выбирать из более чем 200 человек.
Подсказка
  • 20.08.25, 06:00
Отдохнуть по правилам: как не потерять отпуск и не нарушить закон
Если говорить об отпусках, то больше всего вопросов у работодателей возникает в связи с основным отпуском. Какие права есть у работника и что должен учитывать работодатель? Собственник и налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева приводит десять самых актуальных вопросов об отпуске, с которыми стоит разобраться обеим сторонам трудовых отношений.
Mнения
  • 19.08.25, 19:32
«Мне было стыдно признаваться, что я рекрутер!»
Если компания не относится к соискателю по-человечески, то вряд ли стоит ожидать, что она будет лучше относиться к своим работникам, пишет Анетт Кинк, руководитель отдела по подбору персонала Swedbank.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
2
Новости
  • 14.10.25, 11:50
Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин
3
Новости
  • 14.10.25, 16:19
Ида-вируский завод по производству спортивной продукции сокращает штат
«Эстония становится слишком дорогой слишком быстро»
4
Новости
  • 14.10.25, 20:33
Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис
5
Новости
  • 15.10.25, 11:47
Рыбоперерабатывающее предприятие в Какумяэ сокращает персонал
6
Новости
  • 15.10.25, 13:20
Сеть домов престарелых Pihlakodu резко повышает цены

Последние новости

Новости
  • 16.10.25, 16:16
Торгово-промышленная палата предлагает изменить систему отпускных дней
Новости
  • 16.10.25, 15:18
Как нарвитяне станут богаче? Политики обещают рабочие места для пострадавших от реформы, окно для бизнеса и военную базу
Новости
  • 16.10.25, 15:01
В Тарту обанкротился магазин товаров для рыбалки: «Пытался удержать бизнес на плаву»
Новости
  • 16.10.25, 14:38
Крупнейшая авиакомпания Эстонии о 40 млн евро убытков: растем как стартап
Mнения
  • 16.10.25, 14:31
Город, где хочется жить: развитие Таллинна – это инвестиция в будущее бизнеса
Новости
  • 16.10.25, 14:08
Строить станет проще: правительство смягчает требования и сокращает бюрократию
Биржа
  • 16.10.25, 13:39
Новый владелец Premia сокращает 16 000 рабочих мест
Биржа
  • 16.10.25, 12:58
Эксперты не доверяют новым облигациям: высокие проценты, но скрытые риски

Сейчас в фокусе

Компания Gunvor Services, официально прописанная по адресу Торнимяэ, 5, намерена оставить только одного члена правления и вернуть сотрудников в контору.
Новости
  • 14.10.25, 20:33
Gunvor увольняет членов правления в Эстонии и требует, чтобы сотрудники вернулись в офис
Матвей Никитенко работает в морских перевозках еще со времен СССР. На фото контейнер на бывшей территории Loigo Marine Supply.
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
Дом престарелых Pihlakodu.
Новости
  • 15.10.25, 13:20
Сеть домов престарелых Pihlakodu резко повышает цены
Некоторые эксперты считают, что чрезмерный оптимизм вокруг золота и избыток спекулятивных позиций значительно повысили риск коррекции.
Биржа
  • 15.10.25, 08:47
Золотая лихорадка: опасаясь коррекции, инвесторы надеются на продолжение гонки
Компания Vimida, работающая на арендуемых площадях в Какумяэ, занимается переработкой лосося и форели, ее основным рынком сбыта была Армения.
Новости
  • 15.10.25, 11:47
Рыбоперерабатывающее предприятие в Какумяэ сокращает персонал
Дмитрий Роотси на скамье подсудимых в Эстонии. В России ему принадлежит компания, в партнерах у которой не только российский Минпромторг, но и оборонное предприятие, производящее подводные лодки.
Эпицентр
  • 14.10.25, 14:39
Подозреваемый в госизмене Дмитрий Роотси руководит российской компанией из тюрьмы
Супруги Тармо и Пирет Пяэро руководят в Ида-Вирумаа предприятием, которое производит внутренние части горнолыжных ботинок для итальянского концерна.
Новости
  • 14.10.25, 16:19
Ида-вируский завод по производству спортивной продукции сокращает штат
«Эстония становится слишком дорогой слишком быстро»
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025