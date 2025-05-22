Назад 22.05.25, 15:45 Новый план правительства: под топор могут пойти леса площадью с два Таллинна Правительство планирует увеличить долю хозяйственных лесов до 70% от всей лесной площади, что позволит дополнительно вырубить территорию, превышающую площадь двух Таллиннов. Однако пока неясно, как на практике будет соблюдаться этот порог и не пострадают ли при этом охраняемые леса.

В состав охраняемых лесов хотят включить также компенсационные участки, которые, однако, должны возмещать ущерб природе после ее разрушения.

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По словам руководителя Эстонского фонда природы Тармо Тюйра, как биоразнообразие, так и запасы древесины истощаются. «В такой ситуации логично было бы найти компромисс или баланс, как обращаться с лесами более разумно, чем раньше. Это решение особенно печалит и удивляет, так как является скорее шагом в противоположном направлении», – сказал Тюйр изданию Kestlikkusuudised.

В настоящее время хозяйственно используемой является 68,4% лесной площади, при этом статистическая погрешность в лесах без ограничений на ведение хозяйственной деятельности составляет 1,7%. Если увеличить долю хозяйственных лесов до 70%, то даже с учетом погрешности остается возможность расширения примерно на 37 000 гектаров, что превышает площадь двух Таллиннов, подтвердили в Департаменте окружающей среды.

Идея была предложена Союзом лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии в Совете по эффективности экономическому росту, однако министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ) заявил, что занимается ею с самого начала своего срока.