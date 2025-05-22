Новый план правительства: под топор могут пойти леса площадью с два Таллинна
Правительство планирует увеличить долю хозяйственных лесов до 70% от всей лесной площади, что позволит дополнительно вырубить территорию, превышающую площадь двух Таллиннов. Однако пока неясно, как на практике будет соблюдаться этот порог и не пострадают ли при этом охраняемые леса.
В состав охраняемых лесов хотят включить также компенсационные участки, которые, однако, должны возмещать ущерб природе после ее разрушения.
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По словам руководителя Эстонского фонда природы Тармо Тюйра, как биоразнообразие, так и запасы древесины истощаются. «В такой ситуации логично было бы найти компромисс или баланс, как обращаться с лесами более разумно, чем раньше. Это решение особенно печалит и удивляет, так как является скорее шагом в противоположном направлении», – сказал Тюйр изданию Kestlikkusuudised.
В настоящее время хозяйственно используемой является 68,4% лесной площади, при этом статистическая погрешность в лесах без ограничений на ведение хозяйственной деятельности составляет 1,7%. Если увеличить долю хозяйственных лесов до 70%, то даже с учетом погрешности остается возможность расширения примерно на 37 000 гектаров, что превышает площадь двух Таллиннов, подтвердили в Департаменте окружающей среды.
Идея была предложена Союзом лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии в Совете по эффективности экономическому росту, однако министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ) заявил, что занимается ею с самого начала своего срока.
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В то время как Европа стремится к достижению углеродной нейтральности, эстонские леса из поглотителей углекислого газа превратились в его источник. Лесной сектор настаивает на продолжении вырубок в прежнем объеме.
По словам кандидата в министры энергетики и окружающей среды Андреса Суття (Партия реформ), правительство откажется от плана принять единый закон о климате в том виде, в каком он планировался до сих пор, а вопросы, которые должен был регулировать этот закон, распределятся в дальнейшем между несколькими законами.
Законопроект Министерства климата подразумевает резкое увеличение площади охраняемых зон и запрет сплошной вырубки на этих территориях. Чтобы смягчить влияние данных изменений на компании, предусматривается возможность создания лесных насаждений на территории размером около 100 000 гектаров, пишет Äripäev.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.