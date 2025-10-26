Победитель ТОПа телекоммуникационных компаний: наши расходы на маркетинг почти равны нулю
Предприятие, во второй раз занявшее первое место в ТОПе телекоммуникационных компаний, не нуждается в продвижении своих услуг — потенциальные клиенты и так о них знают, а с остальными компания общаться смысла не видит.
«Мы определяем нашего клиента как лидера рынка, потому что именно они чувствуют ту боль, которую мы решаем», — сказал Тарво Тополев.
Foto: Marko Mumm
«Если за год появляется один новый клиент, это уже очень хорошо», — сказал соучредитель и руководитель OÜ RebelRoam Тарво Тополев в комментарии порталу IT-uudised. В этом году RebelRoam возглавила ТОП телекоммуникационных компаний.
