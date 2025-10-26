Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,57
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,57
  • 26.10.25, 11:59

Победитель ТОПа телекоммуникационных компаний: наши расходы на маркетинг почти равны нулю

Предприятие, во второй раз занявшее первое место в ТОПе телекоммуникационных компаний, не нуждается в продвижении своих услуг — потенциальные клиенты и так о них знают, а с остальными компания общаться смысла не видит.
«Мы определяем нашего клиента как лидера рынка, потому что именно они чувствуют ту боль, которую мы решаем», — сказал Тарво Тополев.
  • «Мы определяем нашего клиента как лидера рынка, потому что именно они чувствуют ту боль, которую мы решаем», — сказал Тарво Тополев.
  • Foto: Marko Mumm
«Если за год появляется один новый клиент, это уже очень хорошо», — сказал соучредитель и руководитель OÜ RebelRoam Тарво Тополев в комментарии порталу IT-uudised. В этом году RebelRoam возглавила ТОП телекоммуникационных компаний.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 07.08.25, 17:50
ТОП 17: чем выше зарплата, тем больше интерес и навыки в использовании искусственного интеллекта
Согласно исследованию, 13% работников пока ничего не слышали о технологиях искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, и в то же время есть несколько областей, где практически все сотрудники ежедневно используют ИИ.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
2
Новости
  • 24.10.25, 12:44
Мошенники эволюционируют: компания отдала скамеру 1,7 млн евро
3
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов
4
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
5
ТОП
  • 22.10.25, 06:00
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
6
Новости
  • 23.10.25, 16:46
Руководитель Arco Vara: квартира — это не колбаса, чтобы на нее делать скидку

Последние новости

Новости
  • 26.10.25, 13:04
Торговые переговоры продолжаются: Трамп верит в достижение соглашения с Китаем
Новости
  • 26.10.25, 11:59
Победитель ТОПа телекоммуникационных компаний: наши расходы на маркетинг почти равны нулю
Новости
  • 26.10.25, 11:40
Над Литвой вновь были замечены метеозонды с контрабандой из Беларуси
Биржа
  • 25.10.25, 17:48
Вкус биржи: желудок заполнился на 80%
Биржа
  • 25.10.25, 14:48
Данные об инфляции подстегнули акции криптовалют
Новости
  • 25.10.25, 14:40
В ночь на воскресенье Эстония переходит на зимнее время
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Новости
  • 25.10.25, 11:52
Глава Nortal: гонка зарплат ослабла, но давление сохраняется

Сейчас в фокусе

На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Мошенники связываются с жертвой после нескольких недель сбора данных. Теперь они говорят и по-эстонски. Иллюстративное фото.
Новости
  • 24.10.25, 12:44
Мошенники эволюционируют: компания отдала скамеру 1,7 млн евро
Вячеслав Леэдо.
Новости
  • 25.10.25, 11:26
Вячеславу Леэдо назначен реальный тюремный срок
В портфолио Константина Никольского много самых разных преступлений: от заказа пиццы за фальшивые деньги до координации ограбления из припаркованого у Центрального рынка авто.
Новости
  • 24.10.25, 06:00
Facebook-мошенник разбушевался: выманивавший деньги аферист осужден за грабеж и фальшивые купюры
Логистический бизнес, попавший в руки «могильщика», обанкротился: «Здесь управляющему приходится быть ясновидцем»
Новости
  • 24.10.25, 17:23
Логистический бизнес, попавший в руки «могильщика», обанкротился: «Здесь управляющему приходится быть ясновидцем»
Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс – одна из топ-менеджеров, которая рассказывает подробнее о своей зарплате.
Эпицентр
  • 23.10.25, 11:02
Сколько-сколько?! Боссы крупных фирм раскрывают тайны своих зарплат
Молодцы японцы! Чего только не придумают!
Биржа
  • 25.10.25, 17:48
Вкус биржи: желудок заполнился на 80%
Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно. Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025