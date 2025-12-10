Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,24%299,02
  • OMX Riga0,14%932,73
  • OMX Tallinn0,26%1 975,53
  • OMX Vilnius0,09%1 293,46
  • S&P 5000,09%6 846,94
  • DOW 300,49%47 793,94
  • Nasdaq −0,17%23 536,07
  • FTSE 1000,14%9 655,53
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,74
  • 10.12.25, 18:20

Рийгикогу принял бюджет на 2026 год

Рийгикогу утвердил в третьем чтении государственный бюджет на 2026 год: доходы казны составят 18,6 миллиарда евро, расходы – 19,5 миллиарда, а инвестиции – 1,3 миллиарда. За проголосовал 51 депутат, против – 37, девять парламентариев, включая реформиста Айвара Сыэрда, не голосовали, а четверо отсутствовали.
В Рийгикогу. Фото иллюстративное
  • В Рийгикогу. Фото иллюстративное
  • Foto: Andras Kralla
Бюджет предусматривает в наступающем году рост доходов на 855 миллионов евро, расходов на 1,3 миллиарда и инвестиций на 405 миллионов. Дефицит сектора госуправления составит 4,5 процента ВВП, что допускается ЕС из-за ускоренного роста оборонных трат, а госдолг увеличится на 1,7 миллиарда евро и поднимется до 25,9 процента ВВП.
Существенная часть изменений касается обороны: на нее дополнительно выделят 844,5 миллиона евро, что поднимет долю оборонных расходов выше 5 процентов ВВП. Дополнительные 46,6 миллиона направят на поддержку школ, включая зарплаты педагогов и администрации, учебную литературу, школьные обеды и повышение квалификации. Средняя ставка учителя вырастет до 2403 евро, то есть на десять процентов. Зарплаты работников сферы внутренней безопасности также увеличат: на эти цели предусмотрено 28,8 миллиона евро, что позволит увеличить зарплатный фонд на десять процентов в полиции и погранохране, спасательном департаменте, Центре тревоги и Академии внутренней безопасности. Приоритет в росте зарплат отдадут низкооплачиваемым сотрудникам и должностям с высокой текучкой кадров.
Бюджет Министерства культуры увеличат на 1,65 миллиона евро, из них 1,5 миллиона пойдет на развитие потенциала культурных организаций, а небольшую часть – на повышение зарплат сотрудников. На дорожную инфраструктуру предусмотрено 283 миллиона евро, включая 41 миллион на содержание дорог. Поступления от налога на автомобили сократятся на 19 миллионов евро из-за льгот для семей и изменения порядка налогообложения части транспортных средств; для нейтральности бюджета 48 миллионов от автомобильного налога направят на проект государственных шоссе.

Статья продолжается после рекламы

Прожиточное пособие вырастет до 220 евро, а на каждого несовершеннолетнего – до 264 евро, на что выделено 4 миллиона. Доходы государства уменьшатся на 780 миллионов евро из-за введения единой необлагаемой суммы 700 евро и отказа от повышения подоходного налога.
В результате налоговая нагрузка снизится с 36,6 до 35,2 процента.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025