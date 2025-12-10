Рийгикогу принял бюджет на 2026 год

Рийгикогу утвердил в третьем чтении государственный бюджет на 2026 год: доходы казны составят 18,6 миллиарда евро, расходы – 19,5 миллиарда, а инвестиции – 1,3 миллиарда. За проголосовал 51 депутат, против – 37, девять парламентариев, включая реформиста Айвара Сыэрда, не голосовали, а четверо отсутствовали.
- В Рийгикогу. Фото иллюстративное
- Foto: Andras Kralla
Бюджет предусматривает в наступающем году рост доходов на 855 миллионов евро, расходов на 1,3 миллиарда и инвестиций на 405 миллионов. Дефицит сектора госуправления составит 4,5 процента ВВП, что допускается ЕС из-за ускоренного роста оборонных трат, а госдолг увеличится на 1,7 миллиарда евро и поднимется до 25,9 процента ВВП.
Существенная часть изменений касается обороны: на нее дополнительно выделят 844,5 миллиона евро, что поднимет долю оборонных расходов выше 5 процентов ВВП. Дополнительные 46,6 миллиона направят на поддержку школ, включая зарплаты педагогов и администрации, учебную литературу, школьные обеды и повышение квалификации. Средняя ставка учителя вырастет до 2403 евро, то есть на десять процентов. Зарплаты работников сферы внутренней безопасности также увеличат: на эти цели предусмотрено 28,8 миллиона евро, что позволит увеличить зарплатный фонд на десять процентов в полиции и погранохране, спасательном департаменте, Центре тревоги и Академии внутренней безопасности. Приоритет в росте зарплат отдадут низкооплачиваемым сотрудникам и должностям с высокой текучкой кадров.
Бюджет Министерства культуры увеличат на 1,65 миллиона евро, из них 1,5 миллиона пойдет на развитие потенциала культурных организаций, а небольшую часть – на повышение зарплат сотрудников. На дорожную инфраструктуру предусмотрено 283 миллиона евро, включая 41 миллион на содержание дорог. Поступления от налога на автомобили сократятся на 19 миллионов евро из-за льгот для семей и изменения порядка налогообложения части транспортных средств; для нейтральности бюджета 48 миллионов от автомобильного налога направят на проект государственных шоссе.
Статья продолжается после рекламы
Прожиточное пособие вырастет до 220 евро, а на каждого несовершеннолетнего – до 264 евро, на что выделено 4 миллиона. Доходы государства уменьшатся на 780 миллионов евро из-за введения единой необлагаемой суммы 700 евро и отказа от повышения подоходного налога.
В результате налоговая нагрузка снизится с 36,6 до 35,2 процента.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В среду будет принят государственный бюджет, который, помимо прочего, «не оставляет Рейнсалу ничего», как якобы прозвучало на пресс-конференции правительства Кристена Михала. Приведет ли это в ближайшие годы к неизбежному повышению налогов?
Рийгикогу принял ряд законодательных поправок, которые влекут за собой существенные изменения в формировании государственного бюджета, налогообложении, системе пособий и финансовой отчетности. Изменения касаются как бюджетной структуры, так и налоговых правил для предпринимателей, финансирования местных самоуправлений и социальных выплат.
Оборонный бюджет, который в среду будет вынесен на голосование в Конгрессе США, включает политические ограничения для Белого дома и предусматривает для стран Балтии почти 150 миллионов евро.
Государственные учреждения в этом году вместо рождественских премий выплачивают премию за результаты работы, и лишь два учреждения награждают бонусом всех своих работников.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.