Мэром Кохтла-Ярве стал центрист Макс Каур

«Моя предыдущая работа в различных самоуправлениях – в Таллинне, Маарду, в столице Причудья Муствеэ и здесь в Ида-Вирумаа, в Йыхви и Люганузе – дала мне ценный опыт, который я хотел бы применить в Кохтла-Ярве».

Он сказал, что давно знаком с городом, посещал его еще с Эдгаром Сависааром в начале 2000-х.

«Этим летом мне было приятно посетить Кохтла-Ярве, где моя 29-летняя дочь Виктория, магистр Эстонской академии художеств, руководила международной съемочной группой. Это хороший пример того, что Кохтла-Ярве меняется», – добавил он и пообещал, что в случае избрания будет сотрудничать со всеми членами горсобрания и со всеми жителями, опираясь на программу развития города и программу Центристской партии.

Оппозиционеры, задавая вопросы центристскому кандидату, особо отмечали отсутствие у него личной связи с городом и незнание социально-экономической структуры Кохтла-Ярве.

Кандидат в мэры от оппозиции Вирве Линдер назвала Каура «политическим туристом», подчеркнув, что он не получил мандата от избирателей для занятия этой роли, а его назначение, состоявшееся через месяц после выборов, вызывает у местного сообщества неуверенность.

В свою защиту Макс Каур сказал, что мэр, по сути – менеджер, который должен реализовывать программы, обещанные депутатами своим избирателям. Он подчеркнул, что не видит проблемы в том, что является лишь менеджером.

Янек Пахка напомнил, что Кауру был выражен вотум недоверия, когда он работал в Йыхви. Каур на это ответил, что за его 25 лет работы у него было, по его подсчетам, около десяти выражений недоверия. Он назвал вотум недоверия «очень хорошим демократическим процессом».

Пахка также спрашивал о встречах Макса Каура в 2012 году с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. «Очень интересные вопросы. Спасибо, что вы следите за моим блогом», – ответил Макс Каур. По его словам, он обсуждал в Лавровым только вопрос пограничного договора между странами.