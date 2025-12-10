Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,24%299,02
  • OMX Riga0,14%932,73
  • OMX Tallinn0,26%1 975,53
  • OMX Vilnius0,09%1 293,46
  • S&P 5000,09%6 846,89
  • DOW 300,51%47 801,09
  • Nasdaq −0,24%23 520,56
  • FTSE 1000,2%9 661,5
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,72
  10.12.25, 16:46

Херем: России понадобится меньше года, чтобы подготовиться к нападению на страны Балтии

Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил на веб-конференции Elering, что после прекращения боевых действий в Украине России потребуется всего несколько месяцев, чтобы быть готовой к нападению на страны Балтии.
Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.
  • Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.
  • Foto: Raul Mee
«Для того чтобы Россия была готова, например, к нападению на страны Балтии, не к оккупации, а к военной агрессии и тем самым к созданию нестабильности, ей нужны скорее месяцы, чем год», – сказал Херем, передает Postimees.
Mнения
  • 08.12.25, 12:12
Китай и США поделят между собой «суверенную» Россию
Развязанная Россией война приведет к утрате ее экономического суверенитета – Китай и США просто поделят ее между собой и, может быть, так найдут между собой мировой консенсус, считает обозреватель ДВ Вадим Штепа.
Новости
  • 04.12.25, 12:51
Путин пообещал продолжить захват Украины
Президент России Владимир Путин пообещал продолжить захват украинских территорий. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская «народные республики» («ДНР» и «ЛНР») «будут освобождены в любом случае», заявил Путин.
Новости
  • 03.12.25, 11:06
Переговоры Путина с представителями США: соглашения достичь не удалось
В Кремле прошли переговоры России и США о мирном урегулировании войны в Украине. Встреча продлилась почти пяти часов, однако компромисса достичь не удалось.
Новости
  • 02.12.25, 11:35
ЕЦБ отказался поддержать «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по «репарационному кредиту» в размере 140 миллиардов евро Украине, который предполагается обеспечить замороженными в западных странах активами российского Центробанка.
Новости
  • 10.12.25, 18:20
Рийгикогу принял бюджет на 2026 год
Новости
  • 10.12.25, 17:53
Мэром Кохтла-Ярве стал центрист Макс Каур
Новости
  • 10.12.25, 17:34
Бизнесмен Йоаким Хелениус купит новый бизнес в Украине: «Большой и интересный проект».
Новости
  • 10.12.25, 16:58
Крупный промышленник Юри Кяо – о старте в бизнесе: «Заложен был даже родительский дом»
Новости
  • 10.12.25, 16:46
Херем: России понадобится меньше года, чтобы подготовиться к нападению на страны Балтии
Новости
  • 10.12.25, 16:44
Стартап-сектор с оптимизмом смотрит в новый год: «Мы чертовски хороши!»
Новости
  • 10.12.25, 15:43
Банкротный управляющий, присвоивший деньги строительной компании, признан судом виновным
Новости
  • 10.12.25, 14:43
Эстонский производитель лаков для ногтей вышел на рынки Саудовской Аравии и Ирака

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, динамика ставок Euribor отражает усилившуюся неопределенность.
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Избирательная комиссия из числа членов Нарвского горсобрания пересчитывает бюллетени на выборах мэра: 15 за Райк, 15 за Тоотса, один бюллетень – за обоих кандидатов сразу.
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево (слева), предложение Еврокомиссии об использовании замороженных активов России как залога под репарационный кредит Украине, ставит Бельгию под угрозу банкротства. Угрозой же Эстонии, которую на встречах в НАТО представляет его коллега Маргус Цахкна (в центре), может стать новая стратегия национальной безопасности США.
Mнения
  • 09.12.25, 07:00
Грецкий: такие страны, как Венгрия, уже не играют в европейской команде
Пассажирское сообщение между Таллинном и Петербургом в ближайшее время не прекратится.
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
Юри Мыйз приводит пример из номера газеты Postimees, где Пеэтер Раудсепп был назван персоной недели – с большим материалом и крупной фотографией, тогда как модельер Кристина Вийрпалу – с маленьким фото и небольшой статьей. По его словам, должно быть наоборот.
Новости
  • 08.12.25, 19:28
Юри Мыйз: Пеэтер Раудсепп – маленький человек на маленькой должности
Обычно на последнем заседании года в Рийгикогу приходил Дед Мороз, однако в этом году от такой традиции решили отказаться.
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
