Херем: России понадобится меньше года, чтобы подготовиться к нападению на страны Балтии
Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил на веб-конференции Elering, что после прекращения боевых действий в Украине России потребуется всего несколько месяцев, чтобы быть готовой к нападению на страны Балтии.
Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.
Foto: Raul Mee
«Для того чтобы Россия была готова, например, к нападению на страны Балтии, не к оккупации, а к военной агрессии и тем самым к созданию нестабильности, ей нужны скорее месяцы, чем год», – сказал Херем, передает Postimees.
