Назад 29.09.25, 14:59 Apollo – о планируемых государством ограничениях: кинотеатр в Нарве может закрыться По словам генерального директора кинотеатров Apollo Кадри Эрм, план государства запретить дубляж фильмов на все языки, кроме эстонского, приведет к тому, что русскоязычная аудитория перестанет ходить в эстонские кинотеатры, пишет rus.err.ee.

Кинотеатр Apollo в Таллинне. Фото иллюстративное.

Foto: Andras Kralla

По оценке Эрм, не стоит рассчитывать, что шаг государства по отмене дубляжа фильмов на русский язык заставит среднее и старшее поколение изучать эстонский: «Это, безусловно, не достигнет своей цели».

У концерна Apollo есть кинотеатры в Ида-Вирумаа – в Нарве и Йыхви: «С Нарвой дела обстоят очень-очень плохо, потому что, как известно, там крайне низкий уровень владения эстонским языком, и кинотеатр обслуживает все же более 90% русскоязычной аудитории. Я бы не стала здесь делать прогнозы, но совершенно не исключено, что этот кинотеатр просто закроют. Потому что фильм не останется без просмотра, его просто найдут на других каналах».

По словам Эрм, в Йыхви эстоноязычных зрителей немного больше, чем в Нарве, но все же доминирует русский язык: «Да и в Таллинне есть несколько кинотеатров, где доля фильмов с русским дубляжом явно выше, чем в других местах».

Она подчеркнула, что с владельцами кинотеатров не консультировались по поводу изменений в законе.