Apollo – о планируемых государством ограничениях: кинотеатр в Нарве может закрыться

По словам генерального директора кинотеатров Apollo Кадри Эрм, план государства запретить дубляж фильмов на все языки, кроме эстонского, приведет к тому, что русскоязычная аудитория перестанет ходить в эстонские кинотеатры, пишет rus.err.ee.
- Кинотеатр Apollo в Таллинне. Фото иллюстративное.
- Foto: Andras Kralla
По оценке Эрм, не стоит рассчитывать, что шаг государства по отмене дубляжа фильмов на русский язык заставит среднее и старшее поколение изучать эстонский: «Это, безусловно, не достигнет своей цели».
У концерна Apollo есть кинотеатры в Ида-Вирумаа – в Нарве и Йыхви: «С Нарвой дела обстоят очень-очень плохо, потому что, как известно, там крайне низкий уровень владения эстонским языком, и кинотеатр обслуживает все же более 90% русскоязычной аудитории. Я бы не стала здесь делать прогнозы, но совершенно не исключено, что этот кинотеатр просто закроют. Потому что фильм не останется без просмотра, его просто найдут на других каналах».
По словам Эрм, в Йыхви эстоноязычных зрителей немного больше, чем в Нарве, но все же доминирует русский язык: «Да и в Таллинне есть несколько кинотеатров, где доля фильмов с русским дубляжом явно выше, чем в других местах».
Статья продолжается после рекламы
Она подчеркнула, что с владельцами кинотеатров не консультировались по поводу изменений в законе.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Эстонская киноиндустрия за последние пару лет пришла в упадок, и сейчас в этом «лягушачьем пруду» идет ожесточенная борьба за проекты. Не хватает ни денег, ни работы, при этом поток молодых кинематографистов не иссякает.
В школе программирования kood/Jõhvi 12 и 13 сентября прошел хакатон для стартапов в сфере кинопроизводства. Фактически это было первое крупное мероприятие строящегося в Йыхви киногородка IDA Hub. Команда-победитель получила в качестве приза 2000 евро и планирует потратить их на запуск своей компании, которая будет обслуживать киностудии.
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.