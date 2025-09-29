Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,3%289,33
  • OMX Riga0,29%911,68
  • OMX Tallinn−1,22%1 910,28
  • OMX Vilnius−0,03%1 237,3
  • S&P 5000,21%6 657,48
  • DOW 30−0,19%46 160,07
  • Nasdaq 0,51%22 598,22
  • FTSE 1000,16%9 299,84
  • Nikkei 225−0,69%45 043,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%97,56
  29.09.25, 14:59

Apollo – о планируемых государством ограничениях: кинотеатр в Нарве может закрыться

По словам генерального директора кинотеатров Apollo Кадри Эрм, план государства запретить дубляж фильмов на все языки, кроме эстонского, приведет к тому, что русскоязычная аудитория перестанет ходить в эстонские кинотеатры, пишет rus.err.ee.
Кинотеатр Apollo в Таллинне. Фото иллюстративное.
  • Кинотеатр Apollo в Таллинне. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
По оценке Эрм, не стоит рассчитывать, что шаг государства по отмене дубляжа фильмов на русский язык заставит среднее и старшее поколение изучать эстонский: «Это, безусловно, не достигнет своей цели».
У концерна Apollo есть кинотеатры в Ида-Вирумаа – в Нарве и Йыхви: «С Нарвой дела обстоят очень-очень плохо, потому что, как известно, там крайне низкий уровень владения эстонским языком, и кинотеатр обслуживает все же более 90% русскоязычной аудитории. Я бы не стала здесь делать прогнозы, но совершенно не исключено, что этот кинотеатр просто закроют. Потому что фильм не останется без просмотра, его просто найдут на других каналах».
По словам Эрм, в Йыхви эстоноязычных зрителей немного больше, чем в Нарве, но все же доминирует русский язык: «Да и в Таллинне есть несколько кинотеатров, где доля фильмов с русским дубляжом явно выше, чем в других местах».

Она подчеркнула, что с владельцами кинотеатров не консультировались по поводу изменений в законе.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025