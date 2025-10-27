Harju Elekter инвестирует в расширение эстонского подразделения

Площадь новой части завода составит 4000 квадратных метров, что увеличит общую производственную площадь до 28 000 квадратных метров.
Foto: Harju Elekter Eesti
Эстонское производственное подразделение Harju Elekter приступает к работам по расширению, в рамках которых будет построено современное заводское здание площадью 4000 квадратных метров. Завершение проекта запланировано на октябрь 2026 года. В рамках проекта будут созданы новые инженерные и производственные рабочие места с высокой добавленной стоимостью, сообщили в компании.
