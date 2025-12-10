Деловые ведомости
  10.12.25, 16:44

Стартап-сектор с оптимизмом смотрит в новый год: «Мы чертовски хороши!»

После нескольких лет охлаждения в стартап-секторе вновь ощущается оптимизм – по мнению инвесторов Трийн Хертманн и Марта Маасика, грядущий год принесет рынку новое дыхание.
Период работы «скрипя зубами» начинает сменяться оптимизмом, считает инвестор Трийн Хертманн.
  Foto: Liis Treimann
Активность на рынке сделок увеличивается, рассказали в эфире передачи радио Äripäev «Ükssarvikute kasvulava» ангельский инвестор Трийн Хертманн и Март Маасик, инвестирующий в научные предприятия партнер Nordic Science Investments.
Новости
  • 07.12.25, 13:44
От Pipedrive к оборонке: венчурные инвесторы возвращаются в Эстонию
Если на стартап-конференции Latitude59, прошедшей в мае в Таллинне, невозможно было пройти мимо, не услышав разговоров о технологиях оборонного назначения, то на ноябрьском Slush в Хельсинки эта тема почти не звучала – в основной программе она была представлена лишь в контексте технологий двойного назначения, и то весьма скромно.
Новости
  • 03.12.25, 14:14
Три года в Superangel: инвестор Кярт Сийлатс покинула фонд
Спустя три года работы инвестор Кярт Сийлатс приняла решение покинуть венчурный фонд Superangel. Она планирует продолжить заниматься проектами, ориентированными прежде всего на женщин.
Биржа
  • 03.12.25, 10:46
Anthropic с участием Яана Таллинна готовится к выходу на биржу
Работающий в сфере искусственного интеллекта стартап Anthropic начал подготовку к одному из крупнейших публичных размещений акций, чтобы выйти на биржу раньше OpenAI.
Новости
  • 02.12.25, 18:09
Создатели Skeleton и Frankenburg основали новую оборонную компанию
Крупный предприниматель инвестировал миллион евро
Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила

Новости
  • 10.12.25, 18:20
Рийгикогу принял бюджет на 2026 год
Новости
  • 10.12.25, 17:53
Мэром Кохтла-Ярве стал центрист Макс Каур
Новости
  • 10.12.25, 17:34
Бизнесмен Йоаким Хелениус купит новый бизнес в Украине: «Большой и интересный проект».
Новости
  • 10.12.25, 16:58
Крупный промышленник Юри Кяо – о старте в бизнесе: «Заложен был даже родительский дом»
Новости
  • 10.12.25, 16:46
Херем: России понадобится меньше года, чтобы подготовиться к нападению на страны Балтии
Новости
  • 10.12.25, 16:44
Стартап-сектор с оптимизмом смотрит в новый год: «Мы чертовски хороши!»
Новости
  • 10.12.25, 15:43
Банкротный управляющий, присвоивший деньги строительной компании, признан судом виновным
Новости
  • 10.12.25, 14:43
Эстонский производитель лаков для ногтей вышел на рынки Саудовской Аравии и Ирака

Сейчас в фокусе

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, динамика ставок Euribor отражает усилившуюся неопределенность.
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Избирательная комиссия из числа членов Нарвского горсобрания пересчитывает бюллетени на выборах мэра: 15 за Райк, 15 за Тоотса, один бюллетень – за обоих кандидатов сразу.
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево (слева), предложение Еврокомиссии об использовании замороженных активов России как залога под репарационный кредит Украине, ставит Бельгию под угрозу банкротства. Угрозой же Эстонии, которую на встречах в НАТО представляет его коллега Маргус Цахкна (в центре), может стать новая стратегия национальной безопасности США.
Mнения
  • 09.12.25, 07:00
Грецкий: такие страны, как Венгрия, уже не играют в европейской команде
Пассажирское сообщение между Таллинном и Петербургом в ближайшее время не прекратится.
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
Юри Мыйз приводит пример из номера газеты Postimees, где Пеэтер Раудсепп был назван персоной недели – с большим материалом и крупной фотографией, тогда как модельер Кристина Вийрпалу – с маленьким фото и небольшой статьей. По его словам, должно быть наоборот.
Новости
  • 08.12.25, 19:28
Юри Мыйз: Пеэтер Раудсепп – маленький человек на маленькой должности
Обычно на последнем заседании года в Рийгикогу приходил Дед Мороз, однако в этом году от такой традиции решили отказаться.
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
