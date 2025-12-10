Стартап-сектор с оптимизмом смотрит в новый год: «Мы чертовски хороши!»

Период работы «скрипя зубами» начинает сменяться оптимизмом, считает инвестор Трийн Хертманн.
Foto: Liis Treimann
Активность на рынке сделок увеличивается, рассказали в эфире передачи радио Äripäev «Ükssarvikute kasvulava» ангельский инвестор Трийн Хертманн и Март Маасик, инвестирующий в научные предприятия партнер Nordic Science Investments.
Если на стартап-конференции Latitude59, прошедшей в мае в Таллинне, невозможно было пройти мимо, не услышав разговоров о технологиях оборонного назначения, то на ноябрьском Slush в Хельсинки эта тема почти не звучала – в основной программе она была представлена лишь в контексте технологий двойного назначения, и то весьма скромно.
Основанная летом оборонная компания Wehold пока держится в тени, однако состав акционеров, частично совпадающий с Frankenburg, и инвестированный крупным предпринимателем миллион евро указывают на масштабные планы.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.