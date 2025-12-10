Стартап-сектор с оптимизмом смотрит в новый год: «Мы чертовски хороши!»

Если на стартап-конференции Latitude59, прошедшей в мае в Таллинне, невозможно было пройти мимо, не услышав разговоров о технологиях оборонного назначения, то на ноябрьском Slush в Хельсинки эта тема почти не звучала – в основной программе она была представлена лишь в контексте технологий двойного назначения, и то весьма скромно.