Инвестиционный гигант: Уолл-стрит недооценивает связанные с ИИ риски

Эстония находится в абсолютных лидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи, но работу нелегко найти не только молодым людям, но и опытным руководителям — новая реальность такова, что приходится рассылать сотни резюме, а работодатель может выбирать из более чем 200 человек.