Инвестиционный гигант: Уолл-стрит недооценивает связанные с ИИ риски
Инвесторы с Уолл-стрит недооценивают способность искусственного интеллекта менять целые отрасли промышленности, заявил президент одной из крупнейших инвестиционных компаний мира Blackstone Джонатан Грей.
Эстония находится в абсолютных лидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи, но работу нелегко найти не только молодым людям, но и опытным руководителям — новая реальность такова, что приходится рассылать сотни резюме, а работодатель может выбирать из более чем 200 человек.
Март Эспенберг (38) – технологический директор, который спешит на помощь компаниям, попавшим в затруднительное положение. Однако эстонский рынок для него слишком узок. Сегодня Эспенберг запускает стартапы, консультирует компании и поддерживает таланты по всему миру.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.