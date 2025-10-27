Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,07%292,19
  • OMX Riga−0,18%910,09
  • OMX Tallinn0,09%1 898,29
  • OMX Vilnius−0,01%1 261,52
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 100−0,06%9 639,77
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,02
  27.10.25, 11:45

Трамп о запуске «Буревестника»: Путину следует закончить войну, а не заниматься испытанием ракет

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам заявление президента РФ Владимира Путина об успешном испытании ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, передает «Медуза».
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
«Я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет», – сказал Трамп.
Президент США также заявил, что «они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на восемь тысяч миль».
«Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними», – сказал Трамп, еще раз напомнив, что у США «есть ядерная подлодка – нам не нужно стрелять на такие расстояния».

26 октября пресс-служба Кремля распространила видео, на котором Путин обсуждает с военным командованием испытание ракеты «Буревестник». Запуск ракеты с ядерной силовой установкой, следует из записи, был проведен 21 октября. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов отчитался, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Путин назвал «Буревестник» «уникальным изделием, которого в мире ни у кого нет», и заявил, что надо «определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия».
Впервые о разработке межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» Путин заявил в 2018 году в послании Федеральному собранию.
