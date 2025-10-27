Трамп о запуске «Буревестника»: Путину следует закончить войну, а не заниматься испытанием ракет

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам заявление президента РФ Владимира Путина об успешном испытании ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, передает «Медуза».
«Я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет», – сказал Трамп.
Президент США также заявил, что «они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на восемь тысяч миль».
«Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними», – сказал Трамп, еще раз напомнив, что у США «есть ядерная подлодка – нам не нужно стрелять на такие расстояния».
26 октября пресс-служба Кремля распространила видео, на котором Путин обсуждает с военным командованием испытание ракеты «Буревестник». Запуск ракеты с ядерной силовой установкой, следует из записи, был проведен 21 октября. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов отчитался, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Путин назвал «Буревестник» «уникальным изделием, которого в мире ни у кого нет», и заявил, что надо «определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия».
Впервые о разработке межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» Путин заявил в 2018 году в послании Федеральному собранию.
