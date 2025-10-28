Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%292,25
  • OMX Riga0,02%911,59
  • OMX Tallinn0,18%1 896,56
  • OMX Vilnius0,05%1 263,87
  • S&P 5000,1%6 881,71
  • DOW 300,4%47 736,96
  • Nasdaq 0,46%23 745,26
  • FTSE 1000,53%9 705,09
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,4
  • 28.10.25, 16:42

Цены на квартиры снизились по всей Финляндии

В третьем квартале в Финляндии продолжилось снижение цен на вторичном рынке жилья. В среднем квартиры подешевели за год на 2,3%, в столичном регионе спад составил 1,9%.
Продажи новых квартир в Финляндии идут медленно, в то время как сделки с подержанным жильем по-прежнему совершаются активно.
  Продажи новых квартир в Финляндии идут медленно, в то время как сделки с подержанным жильем по-прежнему совершаются активно.
  • Foto: Andres Haabu
По данным Статистического центра Финляндии, цены на квартиры снизились во всех крупных городах.
Похожие статьи

Новости
  • 17.10.25, 16:57
Бывшие владельцы квартала Лютера получили крупную долю в Arco Vara
Компания Triple Net Capital, продавшая расположенный в таллиннском районе Веэренни квартал Лютера, вместе с миноритарными партнерами получила 28% акций Arco Vara.
Новости
  • 27.10.25, 12:33
Apollo нацелен на Финляндию: 20 ресторанов к концу 2027 года
Концерн Apollo шаг за шагом расширяет присутствие на финском рынке – рынке, который считается сложным для эстонских компаний. Ключ к успеху – правильный выбор локации, сильная команда и готовность по-настоящему изучать рынок, сказал глава Apollo Group Тоомас Тийвель на Kaubanduse Aastakongress.
Новости
  • 10.10.25, 16:11
Как в 2008-м? Банк Эстонии предупреждает о рисках в секторе коммерческой недвижимости
Большая доля кредитов на коммерческую недвижимость и их быстрый рост сделали банковский сектор более уязвимым, поэтому как девелоперам, так и банкам следует проявлять большую осторожность.
Подсказка
  • 09.10.25, 14:21
Можно ли получить кредит на непригодную для проживания недвижимость?
При подаче заявки на жилищный кредит к недвижимости применяются определенные требования, но в случае с недвижимостью, находящейся в плохом состоянии или непригодной для проживания, ситуация сложнее. Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас пояснила, какие возможности есть у людей, которые хотят построить себе новое жилье из находящегося в плохом состоянии старого дома или квартиры.
Самые читаемые

1
Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
2
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
3
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
4
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
5
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
6
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро

Последние новости

Новости
  • 28.10.25, 17:18
Многолетний член правления Кассы по безработице уходит в отставку
Новости
  • 28.10.25, 16:59
ГАЛЕРЕЯ| Совет Банка Эстонии выбирает нового президента
Новости
  • 28.10.25, 16:42
Цены на квартиры снизились по всей Финляндии
Интервью
  • 28.10.25, 15:10
От Enefit Green к руководству новым бизнесом: первая задача – нанять топ-менеджеров
Mнения
  • 28.10.25, 14:00
Тыну Мертсина: ЕЦБ выжидает, но экономика Эстонии уже восстанавливается
Новости
  • 28.10.25, 12:45
Европейские турфирмы больше не смогут организовывать поездки в Россию
Подсказка
  • 28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
Биржа
  • 28.10.25, 11:32
Amazon планирует самые масштабные сокращения в своей истории

Сейчас в фокусе

Руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг раскритиковал высокомерное отношение kv.ee и его негибкость. «Коммуникация, так сказать, в стиле мафии: не нравится – уходи».
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
Основательница Украинского бизнес-клуба в Эстонии Катерина Левковская.
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Ранее президент Литвы обозначил, что страна готова не только закрыть границу с Беларусью, но и заблокировать транзит в российский Калининград.
Новости
  • 27.10.25, 07:30
Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 27.10.25, 11:45
Трамп о запуске «Буревестника»: Путину следует закончить войну, а не заниматься испытанием ракет
За зарегистрированным в Эстонии торговцем углем стоят предприниматели из Кузбасса.
Новости
  • 27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Иллюстративное фото.
Новости
  • 27.10.25, 13:21
Политик из Кохтла-Ярве признан виновным в коррупции
Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно. Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно

