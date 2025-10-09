Назад 09.10.25, 14:21 Можно ли получить кредит на непригодную для проживания недвижимость? При подаче заявки на жилищный кредит к недвижимости применяются определенные требования, но в случае с недвижимостью, находящейся в плохом состоянии или непригодной для проживания, ситуация сложнее. Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас пояснила, какие возможности есть у людей, которые хотят построить себе новое жилье из находящегося в плохом состоянии старого дома или квартиры.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Если недвижимость находится в хорошем или, по крайней мере, удовлетворительном состоянии, то с получением кредита, как правило, не возникает проблем. Однако в случае недвижимости, находящейся в плохом состоянии или непригодной для проживания, стоимость залога может быть слишком низкой для получения ипотечного кредита. «Основой для финансирования недвижимости является акт оценки. Если в экспертной оценке состояние имущества указано как неудовлетворительное или хуже, его стоимость может быть практически нулевой, особенно если здание, например, необходимо снести перед началом нового строительства. Сам по себе земельный участок обычно не является достаточным обеспечением», – пояснила Кикас.

При этом для финансирования строительства или капитального ремонта можно найти другие решения: «Наиболее распространенным является кредит, предназначенный конкретно для строительства дома, при котором учитывается как текущая стоимость недвижимости, так и ее будущая стоимость, которая оценивается по этапам в ходе строительных работ. При этом процентная ставка остается на уровне, аналогичном ипотечному кредиту».

«Если у покупателя есть другая недвижимость, например, текущее место жительства, можно также рассмотреть возможность взять кредит под ее залог. Кроме того, для небольших работ можно воспользоваться ремонтным кредитом, который подходит для объектов в не очень хорошем состоянии, но все же пригодным для проживания. Его можно получить без залога», – добавила Кикас.

Также следует учитывать, что в бюджет реконструкционных работ может потребоваться включить расходы на снос, которые могут оказаться значительными. «Практика показывает, что строительство в большинстве случаев обходится дороже, чем планировалось изначально, и обычно стоит рассчитывать на дополнительные расходы в размере 10-15%», – отметила Кикас.

Строительство сопровождается затратами времени на оформление документов. Необходимы проекты, согласования и разрешения, получение которых может занять больше времени, чем ожидалось: «Банк всегда оценивает расчеты и план с точки зрения реалистичности, чтобы убедиться в возможности завершения строительства. Наша цель – чтобы клиент смог реализовать свой план до конца и не столкнулся с неожиданными трудностями».

«Мы хотим избежать ситуаций, когда человек берет кредит, но процесс строительства затягивается или полностью останавливается. При строительстве всегда возникают непредвиденные обстоятельства, но чем тщательнее спланирован проект, тем увереннее его можно реализовать», – добавила глава сферы жилищных кредитов Luminor.

Она, впрочем, добавила, что если план реалистичен и риски учтены и снижены, то даже самая запущенная недвижимость может быть превращена в уютное, комфортабельное жилье.