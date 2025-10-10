Как в 2008-м? Банк Эстонии предупреждает о рисках в секторе коммерческой недвижимости

Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.
Большую часть стоимости за участки в квартале Лютера, расположенном в таллиннском районе Веэренни, Arco Vara выплатит своими акциями. Несмотря на сомнения конкурентов, компания видит в проекте большой потенциал.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?