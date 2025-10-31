Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 5000,12%6 848,67
  • DOW 30−0,41%47 366,28
  • Nasdaq 0,52%23 847,81
  • FTSE 100−0,12%9 705,57
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,89
  • 31.10.25, 16:14

Erply купила 34-летнюю эстонскую ИТ-компанию и создает для нее ИИ-поддержку. «Это логичный шаг»

Основанный в 2009 году Кристьяном Хийемаа стартап Erply приобрел старейшего в Эстонии поставщика бухгалтерского программного обеспечения, чтобы объединить многолетний опыт с возможностями облачных технологий и искусственного интеллекта.
«Мы не просто заменяем старое программное обеспечение новым – мы создаем нечто принципиально лучшее», – сказал руководитель Erply Кристьян Хийемаа.
  • Foto: Erply
При поддержке команды Erply в течение следующего года будет создана новая облачная платформа, оптимизированная под потребности современных компаний, пишет тематический портал foundme.io.
