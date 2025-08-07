Рост цен на продукты взвинтил инфляцию до самого высокого уровня за два года

По словам руководителя команды статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, индекс потребительских цен в июле по сравнению с июнем вырос на 0,6%, а в годовом выражении на 5,4%. «В последний раз такой высокий годовой показатель был в июле 2023 года, когда он составил 6,4%. По сравнению с июлем прошлого года на индекс больше всего повлияли продукты питания, которые подорожали на 9,1%. Годовой рост цен в сфере здравоохранения (10,5%) связан в основном с обновленными в апреле тарифами на медицинские услуги», – сказал Вески.
Индекс строительных цен за год вырос на 1,4% – это вряд ли кого-то удивит. Более показательно то, как менялись его компоненты за последние 5 лет. Подробный обзор подготовил аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем детали торгового соглашения между ЕС и США, возможные санкции против Индии за сотрудничество с Россией, а также словесную дуэль предпринимателей с министром финансов Юргеном Лиги.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.