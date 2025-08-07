Назад 07.08.25, 08:49 Рост цен на продукты взвинтил инфляцию до самого высокого уровня за два года Рост цен на продукты питания способствовал увеличению инфляции до 5,4%, это самый высокий темп за последние годы.

Продукты летом подорожали.

Foto: Andras Kralla

По словам руководителя команды статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, индекс потребительских цен в июле по сравнению с июнем вырос на 0,6%, а в годовом выражении на 5,4%. «В последний раз такой высокий годовой показатель был в июле 2023 года, когда он составил 6,4%. По сравнению с июлем прошлого года на индекс больше всего повлияли продукты питания, которые подорожали на 9,1%. Годовой рост цен в сфере здравоохранения (10,5%) связан в основном с обновленными в апреле тарифами на медицинские услуги», – сказал Вески.