  • OMX Baltic0,12%296,14
  • OMX Riga0,39%919,14
  • OMX Tallinn−0,12%2 031,97
  • OMX Vilnius0,08%1 206,94
  • S&P 5000,73%6 345,06
  • DOW 300,18%44 193,12
  • Nasdaq 1,21%21 169,42
  • FTSE 100−0,21%9 145,27
  • Nikkei 2250,65%41 059,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,91
  • 07.08.25, 08:49

Рост цен на продукты взвинтил инфляцию до самого высокого уровня за два года

Рост цен на продукты питания способствовал увеличению инфляции до 5,4%, это самый высокий темп за последние годы.
Продукты летом подорожали.
По словам руководителя команды статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, индекс потребительских цен в июле по сравнению с июнем вырос на 0,6%, а в годовом выражении на 5,4%. «В последний раз такой высокий годовой показатель был в июле 2023 года, когда он составил 6,4%. По сравнению с июлем прошлого года на индекс больше всего повлияли продукты питания, которые подорожали на 9,1%. Годовой рост цен в сфере здравоохранения (10,5%) связан в основном с обновленными в апреле тарифами на медицинские услуги», – сказал Вески.
