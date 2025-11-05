Деловые ведомости
  OMX Baltic0,14%291,77
  OMX Riga0,46%915,23
  OMX Tallinn0,18%1 909,45
  OMX Vilnius−0,14%1 258,75
  S&P 5000,78%6 824,47
  DOW 300,62%47 376,36
  Nasdaq 1,06%23 596,45
  FTSE 1000,64%9 777,08
  Nikkei 225−2,5%50 212,27
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,87
  GBP/EUR0,00%1,14
  EUR/RUB0,00%93,41
  • 05.11.25, 18:59

Фирму, управляющую скандальной свалкой в Ида-Вирумаа, признали виновной в мошенничестве

Компания Ekovir, основанная покойным предпринимателем из Ида-Вирумаа Николаем Осипенко, признана виновной в мошенничестве. Вируский уездный суд также признал виновными в попытке мошенничества бывших сотрудников фирмы.
Летом на мусорном полигоне Уикала, которым управляет Ekovir, велись работы по тушению пожара.
  • Летом на мусорном полигоне Уикала, которым управляет Ekovir, велись работы по тушению пожара.
  • Foto: Алексей Шишкин
Согласно обвинению, компания Ekovir, её исполнительный директор Станислав Матишинец и работавшая на мусорном полигоне Уйкала специалист по охране окружающей среды Ольга Валиева действовали группой и пытались совершить мошенничество в особо крупном размере. Они скрывали фактические объёмы отходов, доставленных на свалку, и подавали в Департамент окружающей среды неверные декларации о плате за загрязнение, чтобы избежать уплаты обязательных сборов. За 2022 год компания сознательно не задекларировала количество отходов, за которые должна была заплатить около 1,5 миллиона евро.
