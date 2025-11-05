Фирму, управляющую скандальной свалкой в Ида-Вирумаа, признали виновной в мошенничестве
Компания Ekovir, основанная покойным предпринимателем из Ида-Вирумаа Николаем Осипенко, признана виновной в мошенничестве. Вируский уездный суд также признал виновными в попытке мошенничества бывших сотрудников фирмы.
Летом на мусорном полигоне Уикала, которым управляет Ekovir, велись работы по тушению пожара.
Foto: Алексей Шишкин
Согласно обвинению, компания Ekovir, её исполнительный директор Станислав Матишинец и работавшая на мусорном полигоне Уйкала специалист по охране окружающей среды Ольга Валиева действовали группой и пытались совершить мошенничество в особо крупном размере. Они скрывали фактические объёмы отходов, доставленных на свалку, и подавали в Департамент окружающей среды неверные декларации о плате за загрязнение, чтобы избежать уплаты обязательных сборов. За 2022 год компания сознательно не задекларировала количество отходов, за которые должна была заплатить около 1,5 миллиона евро.
Уже выйдя на станции Йыхви, я принюхиваюсь – каждые несколько минут мне кажется, что я улавливаю в воздухе гарь и мусорный смрад. Но по пути к деревне Кукрузе, рядом с которой находится самая скандальная свалка Ида-Вирумаа, признаюсь себе – нет, это самовнушение.
Когда дочь «короля коммунального бизнеса» Ида-Вирумаа Николая Осипенко, который скончался в прошлом году, подсчитала имущество и долги отца, ей пришлось признать, что принимать такое наследство не стоит.
Свалка Уйкала в Ида-Вирумаа, приостановившая работу из-за масштабного пожара неделю назад, по-прежнему не работает. Если пауза затянется надолго, мусорный рынок будет выглядеть иначе, а жителям Северо-Востока в худшем случае грозит еще одно подорожание.
