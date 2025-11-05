Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,52%291,36
  • OMX Riga−0,08%910,99
  • OMX Tallinn−0,9%1 906,04
  • OMX Vilnius−0,18%1 260,48
  • S&P 500−1,17%6 771,55
  • DOW 30−0,53%47 085,24
  • Nasdaq −2,04%23 348,64
  • FTSE 1000,14%9 714,96
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%92,78
  • 05.11.25, 08:48

Премии чиновникам: государство хочет привязать бонусы только к сложной работе

Предложение предпринимателя в сфере технологий Таави Котка платить чиновникам премии по логике частного сектора – только за выполнение заранее установленных целей – может сдвинуть с мертвой точки крупные государственные проекты.
Заседание созванного премьер-министром Кристеном Михалом совета предпринимателей, где обсуждают важные инициативы для расцвета экономики. Этот же совет рассматривал идею сделать премии чиновников строго привязанными к целям.
  • Заседание созванного премьер-министром Кристеном Михалом совета предпринимателей, где обсуждают важные инициативы для расцвета экономики. Этот же совет рассматривал идею сделать премии чиновников строго привязанными к целям.
  • Foto: Liis Treimann
К примеру, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев в прошлом году получил к окладу еще 5000 евро бонуса. Занимавший до весны пост госсекретаря Таймар Петеркоп получил сверх оклада 7000 евро. На счет руководителя Департамента социального страхования Марет Марипуу в прошлом году поступило 6900 евро премии.
Сейчас каждое ведомство выплачивает премии фактически по своему усмотрению. По предложению Котка дальше такие «пряники» должны выдаваться только за достижение заранее заданных и измеримых целей в крупных межведомственных проектах, существенно влияющих на работу государства – как это принято в частном секторе.
«Все предприниматели смотрят на систему, где в декабре всем платят 13-ю зарплату. Я спрашиваю: за что? Какого результата вы добились? Ответа нет. Такая система недопустима!» – резко высказался Котка.
