Премии чиновникам: государство хочет привязать бонусы только к сложной работе

Предложение предпринимателя в сфере технологий Таави Котка платить чиновникам премии по логике частного сектора – только за выполнение заранее установленных целей – может сдвинуть с мертвой точки крупные государственные проекты.
- Заседание созванного премьер-министром Кристеном Михалом совета предпринимателей, где обсуждают важные инициативы для расцвета экономики. Этот же совет рассматривал идею сделать премии чиновников строго привязанными к целям.
- Foto: Liis Treimann
К примеру, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев в прошлом году получил к окладу еще 5000 евро бонуса. Занимавший до весны пост госсекретаря Таймар Петеркоп получил сверх оклада 7000 евро. На счет руководителя Департамента социального страхования Марет Марипуу в прошлом году поступило 6900 евро премии.
Сейчас каждое ведомство выплачивает премии фактически по своему усмотрению. По предложению Котка дальше такие «пряники» должны выдаваться только за достижение заранее заданных и измеримых целей в крупных межведомственных проектах, существенно влияющих на работу государства – как это принято в частном секторе.
«Все предприниматели смотрят на систему, где в декабре всем платят 13-ю зарплату. Я спрашиваю: за что? Какого результата вы добились? Ответа нет. Такая система недопустима!» – резко высказался Котка.
