Назад 05.11.25, 08:48 Премии чиновникам: государство хочет привязать бонусы только к сложной работе Предложение предпринимателя в сфере технологий Таави Котка платить чиновникам премии по логике частного сектора – только за выполнение заранее установленных целей – может сдвинуть с мертвой точки крупные государственные проекты.

Заседание созванного премьер-министром Кристеном Михалом совета предпринимателей, где обсуждают важные инициативы для расцвета экономики. Этот же совет рассматривал идею сделать премии чиновников строго привязанными к целям.

К примеру, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев в прошлом году получил к окладу еще 5000 евро бонуса. Занимавший до весны пост госсекретаря Таймар Петеркоп получил сверх оклада 7000 евро. На счет руководителя Департамента социального страхования Марет Марипуу в прошлом году поступило 6900 евро премии.

Сейчас каждое ведомство выплачивает премии фактически по своему усмотрению. По предложению Котка дальше такие «пряники» должны выдаваться только за достижение заранее заданных и измеримых целей в крупных межведомственных проектах, существенно влияющих на работу государства – как это принято в частном секторе.

«Все предприниматели смотрят на систему, где в декабре всем платят 13-ю зарплату. Я спрашиваю: за что? Какого результата вы добились? Ответа нет. Такая система недопустима!» – резко высказался Котка.