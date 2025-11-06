Сеть автозаправок увеличила прибыль и выплатила щедрые дивиденды

У Circle K в Эстонии 65 полноформатных автозаправочных станций, 16 автоматических станций и один магазин без продажи топлива.
Foto: Liis Treimann
Выручка Circle K Eesti за финансовый год, завершившийся в марте, сократилась на 3%. В компании это объясняют снижением цен на топливо. При этом продажи в магазинах и объем предоставляемых услуг выросли. Выручка составила более 358 млн евро, операционная прибыль – 18,2 млн евро. Годом ранее выручка превышала 369 млн евро, а операционная прибыль составляла 14,3 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Во время ценовой войны, разгоревшейся на топливном рынке в сентябре, несколько крупных сетей изменили свои клиентские программы – цены на стелах внезапно заметно снизились. Теперь к изменениям готовятся и Alexela с Terminal, которые до сих пор лишь наблюдали за рынком.
Уже 30 лет семья держит небольшую заправку, но только теперь впервые решила создать для своего бизнеса логотип – с помощью искусственного интеллекта. Торговать хот-догами и пирожками они, впрочем, пока не собираются.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!