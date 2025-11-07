Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%291,86
  • OMX Riga−0,06%916,35
  • OMX Tallinn−0,17%1 908,8
  • OMX Vilnius−0,06%1 262,62
  • S&P 500−0,72%6 671,83
  • DOW 30−0,34%46 753,12
  • Nasdaq −1,3%22 755,28
  • FTSE 100−0,83%9 655,2
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,73
  07.11.25, 16:16

Руководитель IT-компании выкупил долю финнов в бизнесе

Руководитель компании Solita OÜ с 30 сотрудниками Мярт Ридала выкупил IT‑предприятие у финских владельцев, чтобы продолжить деятельность на эстонском рынке под новым названием.
Руководитель эстонского филиала Solita Мярт Ридала выступает на ежегодной конференции ИКТ осенью 2020 года.
  • Руководитель эстонского филиала Solita Мярт Ридала выступает на ежегодной конференции ИКТ осенью 2020 года.
  • Foto: Raul Mee
Как сообщает портал äritehnoloogia.ee, новая компания сохранит текущую эстонскую команду, продолжит обслуживать существующих клиентов и будет по-прежнему сотрудничать с партнерской сетью Solita.
