Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно бегавший от долгов

«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»

За 25 лет работы в гостиничном бизнесе управляющий The Burman Антон Ёлкин настолько хорошо изучил все тонкости этой сферы, что спустя всего полгода после открытия его отель получил два «ключа» от путеводителя Michelin Guide, пять звезд с отметкой Superior и был признан в этом году одним из пяти лучших новых отелей в мире.