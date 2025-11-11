Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно бегавший от долгов
Весной окружной суд вынес решение, что сеть ресторанов Mack Bar-B-Que перевела свою деятельность из одной компании в другую, оставив старой только долги. Теперь обанкротилась и новая фирма-пустышка, а владельцы закрывают бизнес.
Расположенное на острове Муху поместье Пядасте, одним из владельцев которого является Имре Соояэр, закрывается. На мызе функционировал в том числе ресторан Alexander, включенный в эстонский гид Michelin.
Прошедший в буквальном и переносном смыслах огонь, воду и медные трубы ида-вируский предприниматель Вячеслав Палу сумел не только реструктурировать производство металлоконструкций, но и открыть совершенно новое для себя направление – ресторанный бизнес. То, что его фирмы переживают не лучшие времена, предпринимателя не пугает.
Концерн Apollo шаг за шагом расширяет присутствие на финском рынке – рынке, который считается сложным для эстонских компаний. Ключ к успеху – правильный выбор локации, сильная команда и готовность по-настоящему изучать рынок, сказал глава Apollo Group Тоомас Тийвель на Kaubanduse Aastakongress.
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
За 25 лет работы в гостиничном бизнесе управляющий The Burman Антон Ёлкин настолько хорошо изучил все тонкости этой сферы, что спустя всего полгода после открытия его отель получил два «ключа» от путеводителя Michelin Guide, пять звезд с отметкой Superior и был признан в этом году одним из пяти лучших новых отелей в мире.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».