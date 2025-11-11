Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,02%292,69
  • OMX Riga0,41%920,7
  • OMX Tallinn0,41%1 914,44
  • OMX Vilnius0,11%1 270,25
  • S&P 5000,18%6 844,74
  • DOW 301,06%47 868,99
  • Nasdaq −0,31%23 455,27
  • FTSE 1001,15%9 899,6
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,84
  • 11.11.25, 18:30

Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно бегавший от долгов

Весной окружной суд вынес решение, что сеть ресторанов Mack Bar-B-Que перевела свою деятельность из одной компании в другую, оставив старой только долги. Теперь обанкротилась и новая фирма-пустышка, а владельцы закрывают бизнес.
Сеть ресторанов начала свою деятельность как коммерческое предприятие Bob King OÜ и завершила ее как Americanfood OÜ.
  • Сеть ресторанов начала свою деятельность как коммерческое предприятие Bob King OÜ и завершила ее как Americanfood OÜ.
  • Foto: Лийз Трейманн
В начале ноября гриль-ресторан Mack Bar-B-Que работавший в торговом центре Rocca al Mare, закрылся. Компания Americanfood OÜ, управлявшая ресторанами, в том же месяце объявила себя банкротом.
