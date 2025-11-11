Назад 11.11.25, 19:44 Умер политик и предприниматель Имре Соояэр На 56-м году жизни скончался предприниматель и бывший депутат Рийгикогу Имре Соояэр. О его смерти на своей странице в Facebook сообщила мыза Пядасте, совладельцем которой он был.

Имре Соояэр в последний раз был депутатом Рийгикогу в 2021 году. После этого он сосредоточился на предпринимательской деятельности, в частности управляя мызой Пядасте на острове Муху.

Foto: Liis Treimann

«С глубоким уважением вспоминаем жизнь, которая придавала форму мечтам и вдохновляла других искать свой путь. Его память останется с нами с любвью и признательностью. Семья просит покоя и приватности в это трудное время», — сообщили представители мызы Пядасте.

Имре Соояэр был членом Рийгикогу в 2003–2007, 2011–2015, 2015–2019 и 2020–2021 годах.

Только вчера мыза Пядасте на острове Муху объявила в соцсетях, что закрывается.

«Последние годы стали серьезным испытанием для гостиничного сектора в Эстонии, и несмотря на продолжающуюся поддержку владельцев и все усилия деятельность в прежнем виде больше невозможна», — сообщили представители мызы вчера в Facebook.

Ресторан Alexander, работающий в поместье Пядасте, в этом году вошел в эстонский гид Мишлен.

Компания Pädaste OÜ, управлявшая мызой, последние семь лет работала с убытками, и наибольшие потери пришлись на 2024 год.