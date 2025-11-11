Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%292,69
  • OMX Riga0,41%920,7
  • OMX Tallinn0,41%1 914,44
  • OMX Vilnius0,11%1 270,25
  • S&P 5000,18%6 844,74
  • DOW 301,06%47 868,99
  • Nasdaq −0,31%23 455,27
  • FTSE 1001,15%9 899,6
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,84
  • OMX Baltic−0,02%292,69
  • OMX Riga0,41%920,7
  • OMX Tallinn0,41%1 914,44
  • OMX Vilnius0,11%1 270,25
  • S&P 5000,18%6 844,74
  • DOW 301,06%47 868,99
  • Nasdaq −0,31%23 455,27
  • FTSE 1001,15%9 899,6
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,84
  • 11.11.25, 19:44

Умер политик и предприниматель Имре Соояэр

На 56-м году жизни скончался предприниматель и бывший депутат Рийгикогу Имре Соояэр. О его смерти на своей странице в Facebook сообщила мыза Пядасте, совладельцем которой он был.
Имре Соояэр в последний раз был депутатом Рийгикогу в 2021 году. После этого он сосредоточился на предпринимательской деятельности, в частности управляя мызой Пядасте на острове Муху.
  • Имре Соояэр в последний раз был депутатом Рийгикогу в 2021 году. После этого он сосредоточился на предпринимательской деятельности, в частности управляя мызой Пядасте на острове Муху.
  • Foto: Liis Treimann
«С глубоким уважением вспоминаем жизнь, которая придавала форму мечтам и вдохновляла других искать свой путь. Его память останется с нами с любвью и признательностью. Семья просит покоя и приватности в это трудное время», — сообщили представители мызы Пядасте.
Имре Соояэр был членом Рийгикогу в 2003–2007, 2011–2015, 2015–2019 и 2020–2021 годах.
Только вчера мыза Пядасте на острове Муху объявила в соцсетях, что закрывается.

Статья продолжается после рекламы

«Последние годы стали серьезным испытанием для гостиничного сектора в Эстонии, и несмотря на продолжающуюся поддержку владельцев и все усилия деятельность в прежнем виде больше невозможна», — сообщили представители мызы вчера в Facebook.
Ресторан Alexander, работающий в поместье Пядасте, в этом году вошел в эстонский гид Мишлен.
Компания Pädaste OÜ, управлявшая мызой, последние семь лет работала с убытками, и наибольшие потери пришлись на 2024 год.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
Современные стартапы меряют успех годами, но эта эстонская компания просуществовала три столетия, пройдя путь от купеческой лавки до международного торгового дома и став легендой таллиннского бизнеса.
Новости
  • 25.07.25, 06:00
Король извести и повелитель цифр: один из богатейших эстонцев обсчитал в уме конкурентов и государство
По общему убеждению Карл Кадак был одним из богатейших людей Эстонии, но никто даже приблизительно не знал, сколько у него денег: предприниматель строго следил, чтобы его капитал формально не превышал 990 000 крон, не желая платить налоги по повышенной ставке. Все операции за полвека, со старта бизнеса в 1883-м до смерти в 1940-м, он проделывал в уме: за долгую жизнь бизнесмен так и не научился читать и писать.
Новости
  • 19.07.25, 21:37
Хорошие новости: туризм в Таллинне растет, для публики откроют знаменитую мызу
Туристический сектор в Таллинне оживает, финансы приносят сверхприбыли, а стройки оживают – подборка хороших новостей недели от ДВ.
Новости
  • 16.07.25, 12:35
Мызу Маарду продали по цене значительно ниже изначальной
Банк Эстонии продал мызу Маарду на аукционе за 851 000 евро. Покупателем стала компания Autokanal OÜ, единственным владельцем которой является Индрек-Рэй Ланг.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
2
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
3
Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
4
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
5
Эпицентр
  • 10.11.25, 08:48
Война на топливном рынке: Terminal запустил лавину судебных разбирательств
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
6
Новости
  • 10.11.25, 15:01
В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества

Последние новости

Новости
  • 11.11.25, 19:44
Умер политик и предприниматель Имре Соояэр
Новости
  • 11.11.25, 18:50
Михал: происходящее в Таллинне заставляет меня беспокоиться о безопасности
Новости
  • 11.11.25, 18:30
Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно бегавший от долгов
Новости
  • 11.11.25, 17:10
Американские партнеры давят на эстонских предпринимателей. «Кто согласится на уступки, будет вынужден делать это и дальше»
Новости
  • 11.11.25, 16:04
США призвали всех членов НАТО не покупать нефть и газ у РФ
Новости
  • 11.11.25, 14:38
Bauroc расширяется и покупает Rae Kivitehas
Новости
  • 11.11.25, 14:04
Хуго Осула отозвал руководителя дочерней компании с должности
Mнения
  • 11.11.25, 13:53
Журналист: зачем сражаться, если можно сдаться?

Сейчас в фокусе

Ближайшая к Эстонии контора находящегося под санкциями ЕС российского Сбербанка находится в Ивангороде. За рекой в тумане – нарвская ратуша.
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
Топливные компании Terminal и Olerex сцепились не на шутку. Помимо судебного противостояния между ними, Terminal подала уже семь жалоб против государственных учреждений. В основе спора – нарушения Olerex обязательств по биотопливу. На фотоколлаже: совладелец Terminal Райдо Раудсепп (слева) и совладелец Olerex Андрес Линнас.
Эпицентр
  • 10.11.25, 08:48
Война на топливном рынке: Terminal запустил лавину судебных разбирательств
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов
Олеся Лагашина.
Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
Хургада, фото иллюстративное.
Новости
  • 10.11.25, 15:01
В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества
Иллюстративное фото.
Новости
  • 10.11.25, 14:17
В Таллиннский политехникум принесли похожий на оружие предмет, подозреваемый задержан
Предприниматель и бывший член Рийгикогу Имре Соояэр был связан с закрывающейся усадьбой Пядасте на протяжении нескольких десятилетий.
Новости
  • 10.11.25, 18:54
Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025