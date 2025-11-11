Умер политик и предприниматель Имре Соояэр

На 56-м году жизни скончался предприниматель и бывший депутат Рийгикогу Имре Соояэр. О его смерти на своей странице в Facebook сообщила мыза Пядасте, совладельцем которой он был.
- Имре Соояэр в последний раз был депутатом Рийгикогу в 2021 году. После этого он сосредоточился на предпринимательской деятельности, в частности управляя мызой Пядасте на острове Муху.
- Foto: Liis Treimann
«С глубоким уважением вспоминаем жизнь, которая придавала форму мечтам и вдохновляла других искать свой путь. Его память останется с нами с любвью и признательностью. Семья просит покоя и приватности в это трудное время», — сообщили представители мызы Пядасте.
Имре Соояэр был членом Рийгикогу в 2003–2007, 2011–2015, 2015–2019 и 2020–2021 годах.
Только вчера мыза Пядасте на острове Муху объявила в соцсетях, что закрывается.
Статья продолжается после рекламы
«Последние годы стали серьезным испытанием для гостиничного сектора в Эстонии, и несмотря на продолжающуюся поддержку владельцев и все усилия деятельность в прежнем виде больше невозможна», — сообщили представители мызы вчера в Facebook.
Ресторан Alexander, работающий в поместье Пядасте, в этом году вошел в эстонский гид Мишлен.
Компания Pädaste OÜ, управлявшая мызой, последние семь лет работала с убытками, и наибольшие потери пришлись на 2024 год.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Современные стартапы меряют успех годами, но эта эстонская компания просуществовала три столетия, пройдя путь от купеческой лавки до международного торгового дома и став легендой таллиннского бизнеса.
По общему убеждению Карл Кадак был одним из богатейших людей Эстонии, но никто даже приблизительно не знал, сколько у него денег: предприниматель строго следил, чтобы его капитал формально не превышал 990 000 крон, не желая платить налоги по повышенной ставке. Все операции за полвека, со старта бизнеса в 1883-м до смерти в 1940-м, он проделывал в уме: за долгую жизнь бизнесмен так и не научился читать и писать.
Туристический сектор в Таллинне оживает, финансы приносят сверхприбыли, а стройки оживают – подборка хороших новостей недели от ДВ.
Банк Эстонии продал мызу Маарду на аукционе за 851 000 евро. Покупателем стала компания Autokanal OÜ, единственным владельцем которой является Индрек-Рэй Ланг.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».