  12.11.25, 19:14

Самый быстрорастущий ИТ-стартап в мире: главный вызов — нанять людей

Самый новый европейский «единорог» Lovable навсегда изменил культуру программирования. Во время визита в Эстонию Фабиан Хедин отметил, что местная среда делает страну привлекательной для расширения бизнеса.
Сооснователь стартапа Lovable Фабиан Хедин посетил Эстонию, приняв участие в мероприятии по креативному кодингу, прошедшему в офисе Pipedrive.
  • Foto: Andres Kõljalg
Forbes назвал Lovable самым быстрорастущим софтверным стартапом всех времен. Всего год назад компания вывела на рынок основанное на искусственном интеллекте решение для программирования и уже получила статус «единорога». Более того, цель компании — чтобы через пять лет со 100 стартапов, созданных на платформе Lovable, выросли собственные «единороги».
