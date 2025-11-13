Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,59%291,37
  • OMX Riga0,48%925,64
  • OMX Tallinn−0,04%1 912,77
  • OMX Vilnius0,07%1 272,06
  • S&P 500−1,47%6 750,17
  • DOW 30−1,25%47 649,44
  • Nasdaq −2,22%22 886,73
  • FTSE 100−1,05%9 807,68
  • Nikkei 2250,43%51 281,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,92
  • OMX Baltic−0,59%291,37
  • OMX Riga0,48%925,64
  • OMX Tallinn−0,04%1 912,77
  • OMX Vilnius0,07%1 272,06
  • S&P 500−1,47%6 750,17
  • DOW 30−1,25%47 649,44
  • Nasdaq −2,22%22 886,73
  • FTSE 100−1,05%9 807,68
  • Nikkei 2250,43%51 281,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,92
  • 13.11.25, 17:01

Рауль Кирьянен снял 10 млн евро дивидендов

Рауль Кирьянен получил дивиденды в размере 10 миллионов евро от своей компании по управлению активами Biofuel. После продажи крупной доли в бизнесе по производству пеллет его совокупный доход как собственника достиг 60 млн евро.
Управляющая компания Рауля Кирьянена Biofuel инвестирует средства, полученные от продажи пеллетного бизнеса Graanul Invest.
  • Управляющая компания Рауля Кирьянена Biofuel инвестирует средства, полученные от продажи пеллетного бизнеса Graanul Invest.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась
Компания Fibenol, выросшая из бизнеса по производству пеллет Graanul Invest и занимающаяся разработкой продуктов древесной химии, сократила 9 сотрудников.
Новости
  • 10.07.25, 13:23
Лесной бизнес Кирьянена и Андерсона заработал 20 млн евро прибыли
Мягкая зима и дожди ударили по лесному хозяйству
Лесной бизнес известных предпринимателей Рауля Кирьянена и Андерса Андерсона, ранее прославившихся прежде всего в пеллетной сфере, принес 20 млн евро прибыли – в основном за счет роста стоимости леса.
Новости
  • 27.02.25, 15:30
Эстонская Fibenol создаст в Латвии около 100 высокооплачиваемых рабочих мест
Завод глубокой переработки древесины, который эстонская компания Fibenol решила построить в Латвии, создаст почти сотню высокооплачиваемых рабочих мест, пишет rus.err со ссылкой на латвийские СМИ.
Новости
  • 15.06.25, 13:45
Линнамяэ вместе с партнерами заключил крупную сделку по покупке леса
Из имущества шведского предпринимателя Карла Хедина, который постепенно распродает свое состояние в Эстонии, более 10 000 гектаров леса приобрел Маргус Линнамяэ вместе с деловыми партнерами.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
2
Новости
  • 11.11.25, 18:30
Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно убегавший от долгов
3
Mнения
  • 11.11.25, 10:22
Истерика морального компаса: почему Европа воюет с визами и счетами «неправильных» граждан
4
Новости
  • 11.11.25, 18:50
Михал: происходящее в Таллинне заставляет меня беспокоиться о безопасности
5
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
6
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение

Последние новости

Новости
  • 13.11.25, 19:15
Испытывающая трудности компания E-Piim меняет руководство и ищет инвестора
Биржа
  • 13.11.25, 17:58
Finnair инвестирует 2,5 млрд евро в течение четырех лет
Новости
  • 13.11.25, 17:01
Рауль Кирьянен снял 10 млн евро дивидендов
Новости
  • 13.11.25, 15:45
Тыну Тоомпарк поспорил с чиновником: должно ли государство вмешиваться в рынок недвижимости?
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Новости
  • 13.11.25, 14:32
Строительство нового завода VKG в Кохтла-Ярве поставлено на паузу
Новости
  • 13.11.25, 13:58
ЕС хочет ввести пошлины в отношении китайских посылок уже с начала 2026 года
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро

Сейчас в фокусе

Сеть ресторанов начала свою деятельность как коммерческое предприятие Bob King OÜ и завершила ее как Americanfood OÜ.
Новости
  • 11.11.25, 18:30
Обанкротился ресторанный бизнес, отчаянно убегавший от долгов
Для местного рынка облигаций наибольший риск аналитик инвестиционной компании Avaron Райн Леэзи видит в возможном падении цен на недвижимость.
Биржа
  • 12.11.25, 06:00
Аналитик о рисках девелоперов: бухгалтерия – это местами больше искусство, чем наука
Руководитель Uptime Ээро Тохвер (слева) заявил, что Datasky дополняет компетенции компании в тех направлениях, на которые ранее не было сделано сильного акцента, например, в области анализа данных и сложных облачных решений.
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
Продающая измельчители пней компания Dipperfox еще в прошлом году получала четверть своего оборота из США. В этом году ситуация изменилась кардинально, говорит руководитель по экспорту компании Валло Виснапуу.
Новости
  • 11.11.25, 17:10
Американские партнеры давят на эстонских предпринимателей. «Кто согласится на уступки, будет вынужден делать это и дальше»
Премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 11.11.25, 18:50
Михал: происходящее в Таллинне заставляет меня беспокоиться о безопасности
Райнер Штернфельд провел восемь лет в Кремниевой долине, развивая компанию Planet OS. Шесть лет назад он вернулся в Эстонию, чтобы руководить венчурным фондом NordicNinja, который специализируется на масштабировании компаний из Скандинавии и Балтии.
Биржа
  • 12.11.25, 08:38
Стартапы в поисках инвестиций бегут от бюрократии в США. Европа готовит ответный ход
Глава Mobire Андрус Вальма и член правления Inbank Маргус Кастейн.
Биржа
  • 12.11.25, 10:22
Inbank покупает Mobire
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025