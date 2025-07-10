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  • 10.07.25, 13:23

Лесной бизнес Кирьянена и Андерсона заработал 20 млн евро прибыли

Лесной бизнес известных предпринимателей Рауля Кирьянена и Андерса Андерсона, ранее прославившихся прежде всего в пеллетной сфере, принес 20 млн евро прибыли – в основном за счет роста стоимости леса.
Через холдинговую компанию Рауль Кирьянен является основным акционером крупнейшего частного лесовладельца Эстонии.
  • Через холдинговую компанию Рауль Кирьянен является основным акционером крупнейшего частного лесовладельца Эстонии.
  • Foto: Raul Mee
Лесопромышленный холдинг Рауля Кирьянена и Андерса Андерсона, продавший крупную долю в пеллетном бизнесе Graanul Invest, называется Apalta Varad. Он, в свою очередь, владеет лесохозяйственным концерном Foreko с несколькими другими компаниями.
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