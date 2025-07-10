Лесной бизнес Кирьянена и Андерсона заработал 20 млн евро прибыли

Через холдинговую компанию Рауль Кирьянен является основным акционером крупнейшего частного лесовладельца Эстонии.
Foto: Raul Mee
Лесопромышленный холдинг Рауля Кирьянена и Андерса Андерсона, продавший крупную долю в пеллетном бизнесе Graanul Invest, называется Apalta Varad. Он, в свою очередь, владеет лесохозяйственным концерном Foreko с несколькими другими компаниями.
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Шведский лесной концерн, покидающий Эстонию, предложил местным крупным компаниям приобрести огромные площади лесных угодий. Среди крупнейших частных лесовладельцев сразу нашлись те, кто готов серьёзно рассмотреть такую покупку.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.