  • 14.11.25, 17:57

Лакомые участки обремененной долгами компании Тармо Лаанету сменили владельца

Выставленные на торги судебным исполнителем для погашения требований LHV Pank участки, принадлежавшие компании Cranfeld Medical City OÜ предпринимателя Тармо Лаанету и предназначенные под строительство медицинского центра, получили нового владельца.
Компания девелопера Мартина Юхтеги (в центре) приобрела на аукционе судебного исполнителя земельные участки на перекрестке улиц Веэренни и Техника в Таллинне, где предприниматель Тармо Лаанету планировал построить медицинский центр.
  • Компания девелопера Мартина Юхтеги (в центре) приобрела на аукционе судебного исполнителя земельные участки на перекрестке улиц Веэренни и Техника в Таллинне, где предприниматель Тармо Лаанету планировал построить медицинский центр.
  • Foto: Liis Treimann
Судебный исполнитель Элин Вилиппус выставила участки на торги в марте с начальной ценой 10 млн евро. Поскольку по этой цене не нашлось покупателей, стартовую цену снизили до 7,5 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

