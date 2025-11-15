Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,02
  • 15.11.25, 11:45

Сеть зоомагазинов Pet City понесла убыток почти в миллион евро

Pet City, работающая в странах Балтии и объединяющая 46 зоомагазинов и 16 ветеринарных клиник, завершила финансовый год с убытком почти в миллион евро. В то же время собственный капитал компании вырос почти на 90 процентов.
В прошлом году компанию Pet City приобрела зарегистрированная на бирже Финляндии Musti Group. Ранее принадлежавшая Magnum AS компания Pet City была оценена примерно в 18 миллионов евро.
  • Foto: Raul Mee
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

