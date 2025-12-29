В Эстонии учреждена «дочка» Tesla. Впереди открытие официального представительства?

Число зарегистрированных в Эстонии автомобилей Tesla за последние три года выросло в четыре раза.
Foto: Zumapress / Scanpix
Производитель электромобилей Tesla несколько недель назад зарегистрировал в Эстонии дочернюю компанию Tesla Estonia OÜ, основной сферой деятельности которой являются обслуживание и ремонт транспортных средств.
