  • OMX Baltic0,76%307,62
  • OMX Riga−0,54%925,39
  • OMX Tallinn0,84%2 032,33
  • OMX Vilnius0,64%1 331,82
  • S&P 500−0,35%6 905,74
  • DOW 30−0,51%48 461,93
  • Nasdaq −0,5%23 474,35
  • FTSE 100−0,04%9 866,53
  • Nikkei 225−0,18%50 436,01
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,42
  29.12.25, 19:05

В Эстонии учреждена «дочка» Tesla. Впереди открытие официального представительства?

Электромобильный гигант Tesla учредил в Эстонии дочернюю компанию, что с большой вероятностью означает открытие официального представительства и сервисного центра.
Число зарегистрированных в Эстонии автомобилей Tesla за последние три года выросло в четыре раза.
  • Число зарегистрированных в Эстонии автомобилей Tesla за последние три года выросло в четыре раза.
  • Foto: Zumapress / Scanpix
Производитель электромобилей Tesla несколько недель назад зарегистрировал в Эстонии дочернюю компанию Tesla Estonia OÜ, основной сферой деятельности которой являются обслуживание и ремонт транспортных средств.
Инвестор Тоомас
  22.12.25, 15:30
Инвестор Тоомас: соблазн велик – стоит ли ставить на лучшую акцию года
Мне попалась на глаза акция из S&P 500, показавшая в этом году лучшую доходность. Что любопытно, за ней стоит хорошо известный бренд в сегменте карт памяти. И я поймал себя на мысли: а что, если бы я тоже запрыгнул на эту ракету?
Новости
  15.12.25, 16:39
Европу ждет крупнейший откат в экологической политике
Европейская комиссия во вторник предложит изменить законы, которые запрещали продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.
Биржа
  26.09.25, 10:48
Акции Tesla упали: продажи компании в Европе разочаровали инвесторов
Акции Tesla упали на 3% после того, как стало известно, что продажи электромобилей компании в Европе снижаются восьмой месяц подряд.
Биржа
  13.12.25, 15:21
SpaceX на старте: компания сообщила своим сотрудникам, что готовится к возможному выходу на биржу
Компания SpaceX, занимающаяся космическими технологиями, уведомила сотрудников о возможном размещении акций в следующем году, сообщает The Wall Street Journal.
  • KM
Sisuturundus
  19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

1
Новости
  25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо
2
ТОП
  26.12.25, 14:02
ТОП экспедиторских компаний: ушедшая в историю Schenker в последний раз поднялась на пьедестал
3
Новости
  24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
4
Новости
  27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
5
Новости
  28.12.25, 12:51
Кирьянен раскритиковал политиков: если бы предприниматели вам доверяли, экономика начала бы расти
6
Биржа
  28.12.25, 16:39
Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности

Новости
  29.12.25, 19:05
В Эстонии учреждена «дочка» Tesla. Впереди открытие официального представительства?
Новости
  29.12.25, 18:24
Лучший руководитель Эстонии: мирное соглашение не развернет экономику к быстрому росту
Новости
  29.12.25, 17:59
Статистика сокращений: больше всего пострадали сектора торговли и промышленности
Биржа
  29.12.25, 17:10
Крупнейший в мире инвестиционный фонд полностью покинул Таллиннскую биржу
Подсказка
  29.12.25, 17:09
Увольнение и открытие больничного листа в один и тот же день: обязан ли работодатель выплачивать пособие?
Новости
  29.12.25, 16:13
Михал: признаю, что с социал-демократами мы свернули с правильного пути
Новости
  29.12.25, 15:00
Tesla зарегистрировала дочернюю компанию в Эстонии
Новости
  29.12.25, 14:45
Зеленский попросил Трампа о гарантиях безопасности на 30-50 лет

«Эстония — маленькая и относительно хорошо дигитализированная страна. Мы должны быть смелым примером того, как можно быстро и в большом количестве убрать тормоза с экономики. И делать это по-настоящему, а не только рассуждая об этом в телевизионных ток-шоу и газетных статьях», – считает Кирьянен.
Новости
  28.12.25, 12:51
Кирьянен раскритиковал политиков: если бы предприниматели вам доверяли, экономика начала бы расти
Работающий ассистентом преподавателя в экономической школе Стерна в Нью-Йорке доктор Тоомас Лааритс показал одну из гордостей своего кабинета — 100-летнюю облигацию.
Биржа
  28.12.25, 16:39
Эстонец работает в престижном университете США: изучает психологию инвесторов и преподает основы безрисковой доходности
Президент России Владимир Путин.
Новости
  28.12.25, 12:00
Путин заявил о готовности добиваться целей в Украине силовым путем
Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс не ожидает значительного роста в следующем году, а делает ставку на стабильность. «Мы достигли почти общенационального охвата, за счет регионального расширения роста уже не будет», — пояснила она.
Новости
  27.12.25, 14:18
Глава Rimi видит луч надежды: люди покупают сладости и салями впервые за долгое время
Несколько связанных с искусственным интеллектом акций также входят в число бумаг с наибольшим потенциалом роста. Среди них есть несколько акций «большой семерки», в отношении которых ожидается рост цен.
Биржа
  25.12.25, 16:24
Что покупают аналитики: ценовые ориентиры S&P 500 не исключают масштабного ралли
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Новости
  28.12.25, 13:28
Уускюла: Эстонии лучше всего подошел бы небольшой рост цен на недвижимость
Иллюстративное фото.
ТОП
  27.12.25, 12:16
ТОП: девелоперы с самым крупным оборотом за последние четыре квартала
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

