Назад 30.12.25, 06:00 Российский газ регулярно просачивался в Эстонию. «Мало ли, что было в прошлом году» Несмотря на заявления о том, что компания Elme Messer Gaas продала российские «дочки» и не имеет с ними дел, поставки российской продукции продолжались и спустя пару лет после начала войны – не только в Эстонию, но и в Латвию, и Литву, следует из базы данных таможенных деклараций, с которой ознакомились ДВ. Но член правления Игорь Берман уверяет, что не помнит о прошлогодних поставках из России так же, как о собственном вчерашнем завтраке.

Отношения не поддерживаются, но поставки идут.

Крупнейший завод газов на северо-западе России

В далеком 2012 году, когда Россия еще считалась перспективным партнером и привлекала иностранных инвесторов, в ней появилась особая экономическая зона «Моглино». Там, по задумке российского правительства, должен был появиться технопарк, резиденты которого обеспечили бы быстрое развитие себе и экономике страны. Ради этого для компаний снизили налоги и обеспечили таможенные льготы. В среднем издержки инвесторов в ОЭЗ «Моглино» должны были быть на 30-40% ниже общероссийских показателей. Условия фиксировались на 49 лет вперед. Место было выбрано неслучайно – 45 км до границы с Евросоюзом преподносилось как особенное преимущество, равно как развитая логистическая инфраструктура и ресурсная база.

Усилия оправдывались. В «Моглино» удалось привлечь финского производителя лакокрасочных покрытий промышленного назначения «Нор-Маали». А затем, в торжественной обстановке на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года (уже после аннексии Крыма, но до большого вторжения в России в Украину) было подписано соглашение с компанией «Елме Мессер Рус», принадлежащей эстонской компании Elme Messer Gaas.

Elme Messer Gaas, зарегистрированная в Эстонии, – это совместная компания немецкого концерна Messer Group и эстонского холдинга BLRT Grupp. Российские «дочки» Elme Messer Gaas – «Елме Мессер Рус» и «Елме Мессер К» продолжают работать, получать миллионную выручку и платить налоги в России. Только за 2024 год отчисления в бюджет составили почти 2 млн евро. Владелец объяснял, что не получил разрешения российских властей на продажу.

Компания обещала построить воздухоразделительный завод по производству сжиженного технического и медицинского кислорода, азота и аргона производительностью 90 000 тонн в год. Общий объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей. Во время пандемии потребность в сжиженном медицинском кислороде резко выросла и в России, и в Европе. Новое предприятие в тот момент было как нельзя кстати.

«Завод призван заместить существующие поставки из-за рубежа технических и медицинских газов предприятиям Северо-Запада России, в том числе Калининграда и Калининградской области, – рассказывал генеральный директор Elme Messer Rus Виталий Громов. – Планируется, что продукция будет экспортироваться в страны Балтии (Литву, Латвию и Эстонию), а также в Республику Беларусь».

Завод должен был стать крупнейшим на северо-западе России по производству сжиженных промышленных и медицинских газов. Основным сырьем для него служит атмосферный воздух. Технология производства основана на методе его низкотемпературной ректификации.

«Проще говоря, это сжатие воздуха с последующим его охлаждением, а затем разделением на составные части при температуре ниже -180°С. В первую очередь в ходе такого технологического процесса происходит выработка сжиженного азота, далее сжиженного кислорода и аргона, которые в свою очередь поступают в криогенные хранилища, откуда поставки специализированными автоцистернами осуществляются потребителям», – пояснял Громов. Завод заработал в августе 2023 года.

Помимо медицинского кислорода, на заводе в Псковской области компания производит сжиженный технический кислород, технический и пищевой азот, сжиженный аргон и сжиженный кислород особой чистоты, который нужен металлообрабатывающей промышленности, где применяется лазерная резка металла (на территории России существовал дефицит такого кислорода).

На постройку компания брала кредиты у ВТБ и Фонда развития промышленности (оба займа погашены). Однако были и другие займы, взятые до войны в ВТБ, в залоге по ним у банка находится оборудование завода. У «Елме Мессер Рус» кредит был взят на закупку основных средств, и вместе с процентами долг составляет более 120 млн рублей или 1,3 млн евро. Еще раньше компания взяла у Elme Messer Gaas в кредит 9,6 млн евро. Ни тело займа, «ни накопленные проценты на сумму 1 504 тыс. евро в текущем году не погашались», пишет «Елме Мессер Рус» в отчете за 2024 год. Итого эстонская компания не получила от российской уже более 11 млн евро. Зато, как следует из отчетов, получила от нее товара на 792 000.

Жидкий азот просочился через границу

За 2024 год было зафиксировано более 600 деклараций о поставках охлажденного жидкого азота от «Елме Мессер Рус» для Elme Messer Gaas, которые осуществлялись вплоть до 2025 года (последние доступные данные базы). Автоцистернами газ ехал из «Моглино» через Шумилкино-Лухамаа в Эстонию. Перевозки, судя по документам, осуществляла Elme Trans OÜ.

Скриншот базы данных Trade Vision.

«Elme Messer Gaas AS ведет деятельность в странах Балтии на основе собственных производственных мощностей, строго соблюдая все применимые законы, санкционные режимы и нормативные ограничения», – настаивает директор Elme Messer Gaas Эдуард Виркунен. «Мы ничего не берем из России, – повторил и Игорь Берман, член правления Elme Messer Gaas. – Мало ли, что было в прошлом году. Я не помню, завтракал я вчера или нет».

Жидкий азот не находится под санкциями ЕС, его импорт из России не запрещен. Однако такое плотное сотрудничество – по несколько поставок в день вплоть до 2025 года – не похоже на полную остановку взаимодействия. Вдобавок у «Елме Мессер Рус» и второй российской компании «Елме Мессер К» сохраняются финансовые отношения с ВТБ, который находится под санкциями. Руководство эстонской компании от российских открещивается.

«В ответ на военное вторжение России в Украину и в связи с последовавшими санкциями, введенными рядом юрисдикций, включая ЕС и США, Elme Messer Gaas AS пересмотрела свою способность осуществлять контроль над дочерними структурами в России. На 30 июня 2022 года было принято решение о прекращении консолидации российских компаний. Elme Messer Gaas AS соблюдает все действующие санкционные режимы и нормативные ограничения, – объяснял ранее Виркунен. – Российские активы были проданы, однако сделка по-прежнему находится на рассмотрении государственных органов Российской Федерации под контролем немецких адвокатов, обеспечивающих юридическое сопровождение процедуры. Elme Messer Gaas AS не участвует в управлении деятельностью данных компаний».

О прошлом надо забыть

ДВ неизвестно, в рамках каких соглашений осуществлялись поставки жидкого азота из России в Эстонию, однако нужда в них вскоре может вовсе исчезнуть, поскольку компания предпринимает для этого необходимые шаги. В частности, Elme Messer Gaas подписала контракт с Enefit о строительстве нового завода , производящего кислород, азот и аргон, на территории Эстонии. Стоимость строительства оценивается в 35 млн евро.

У компании уже есть один завод в Аувере , который производит жидкие газы, – азот, кислород и аргон. Он был построен 13 лет назад, когда компания Eesti Energia Õlitööstus открыла в Аувере новый завод масел Enefit-280. Для производства масла из сланца необходим азот, и, чтобы его получить, нужен был газоперерабатывающий завод. С технологиями помогла итальянская компания SIAD. Ресурсами для производства являются все те же природный воздух, электроэнергия и вода. Образующийся газообразный азот транспортируется по трубопроводу на соседний завод масел. В сжиженном виде кислород, азот и аргон собираются в сборных резервуарах и вывозятся соответствующими автоцистернами.

Новый воздухоразделительный завод будет большей мощности, «в два раза мощнее, чем сегодня», объяснил ДВ Игорь Берман. «Основная задача этого завода – обеспечивать газообразным азотом производства Enefit-2. А вторая задача – производить жидкие газы азот, аргон, кислород. Будем производить кислород высокой чистоты – это принципиальное отличие нового завода. И расфасовывать, продавать – все, что можно сделать с этим, – на рынках Прибалтики и частично Финляндии», – говорит он. Покупателями, по его словам, на 99% будут предприятия – медицинские учреждения, металлургические производства, где кислород используется для обработки и сварки металла; пищевая промышленность, электроника.

Строительство завода никак не связано с прекращением поставок из России, настаивает Берман. «Я бы не объединял эти процессы. Это вообще разные процессы. Что было в прошлом году, надо забыть. Надо жить сегодняшним и будущем», – советует Берман.