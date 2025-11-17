Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,12%291,01
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,38%1 905,45
  • OMX Vilnius0,11%1 273,4
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−0,16%9 683,32
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,28
  • OMX Baltic−0,12%291,01
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,38%1 905,45
  • OMX Vilnius0,11%1 273,4
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−0,16%9 683,32
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,28
  • 17.11.25, 09:54

Плата семейного врача будет учитывать число болезней его пациентов

Совет Кассы здоровья предложил Министерству социальных дел изменить условия выплаты семейным врачам т.н. капитационной ставки (фиксированной платы за одного пациента в год), чтобы в будущем помимо возраста пациента учитывалось также количество заболеваний, которыми он страдает.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: TippaPatt
«Будут изменены условия выплаты капитационной ставки. В дальнейшем, помимо возраста, будет учитываться также нагрузка, связанная с заболеваемостью пациента. Будут созданы возрастные группы 0-3, 3-6, 7+ лет и группы связанной с заболеваемостью нагрузки 0, 1, 2, 3-4 и 5+», – сказала Круус, передает rus.err.ee.
Кроме того, будут установлены отдельные размеры капитационной ставки для обычных семейных врачей и семейных врачей, работающих в медицинских центрах, учрежденных в качестве юридических лиц.
Изменится предельный размер базовой ставки, которая в дальнейшем будет покрывать также расходы, не зависящие от количества пациентов, такие как расходы на помещения, инфотехнологические решения и пр.

Статья продолжается после рекламы

Кроме того, изменятся основания для расчета платы за расстояние: если в настоящее время она зависит от того, как далеко находится ближайшая больница, то в дальнейшем необходимо будет учитывать также показатель плотности присутствия учреждений в регионе и его относительную бедность.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.09.25, 18:38
Мошенники звонят теперь и от имени Департамента лекарственных средств
В Департамент лекарственных средств поступили сообщения о мошеннических звонках. Мошенники представляются сотрудниками департамента, для создания большего доверия называют имена специалистов ведомства и пытаются выудить у людей личные данные и PIN-коды, сообщает тематический портал Äripäev meditsiiniuudised.ee.
Новости
  • 23.08.25, 11:47
Касса здоровья намерена увеличить списки семейных врачей за счёт ИИ
Председатель правления Кассы здоровья Райн Лаане рассказал, что списки пациентов у семейных врачей станут больше, потому что врачи начнут использовать систему искусственного интеллекта, которая ускорит их работу.
Новости
  • 22.08.25, 14:49
Касса здоровья планирует сократить дефицит на 70 млн евро
Совет Кассы здоровья одобрил план финансирования на ближайшие четыре года, согласно которому ежегодный дефицит будет составлять 100 млн евро вместо 170 млн.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Интервью
  • 16.11.25, 10:00
Известный в Нарве магазин сладостей закроется 1 января, если не случится новогоднего чуда
3
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
4
Новости
  • 15.11.25, 15:30
Галерея: Hepsor строит многоквартирные дома на территории бывшего аэродрома в Ласнамяэ
5
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
6
Новости
  • 16.11.25, 15:27
Трагичная ситуация: число нуждающихся в жилье сокращается

Последние новости

Биржа
  • 17.11.25, 12:29
Стоимость биткоина опустилась до уровня начала года
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Новости
  • 17.11.25, 11:35
В Ида-Вирумаа и Тарту появятся две электростанции
Биржа
  • 17.11.25, 10:35
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 17.11.25, 09:54
Плата семейного врача будет учитывать число болезней его пациентов
Новости
  • 17.11.25, 08:52
Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
Новости
  • 17.11.25, 06:00
Миллионный кредит, счета по 600 евро и спор с кафе «Нарва»: старый дом стал заложником войны в квартирном товариществе
Новости
  • 16.11.25, 15:55
Photopoint выбрался из убытков и заработал солидную прибыль

Сейчас в фокусе

Конфеты Narva, которые продает только магазин Kookos, по его заказу производят на старейшей кондитерской фабрике Литвы.
Интервью
  • 16.11.25, 10:00
Известный в Нарве магазин сладостей закроется 1 января, если не случится новогоднего чуда
Hepsor планирует на Паэвялья целый квартал, где, помимо жилых домов, появятся и коммерческие площади.
Новости
  • 15.11.25, 15:30
Галерея: Hepsor строит многоквартирные дома на территории бывшего аэродрома в Ласнамяэ
Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
Новости
  • 16.11.25, 15:27
Трагичная ситуация: число нуждающихся в жилье сокращается
Мо Гавдат — разработчик программного обеспечения из Египта, основатель нескольких стартапов и бывший топ-менеджер, работавший в Microsoft и Google X.
Новости
  • 16.11.25, 13:24
Бывший топ-менеджер Google X: в эпоху ИИ у Эстонии есть преимущество
«Капитализм подходит к переломному моменту»
В прошлом году компанию Pet City приобрела зарегистрированная на бирже Финляндии Musti Group. Ранее принадлежавшая Magnum AS компания Pet City была оценена примерно в 18 миллионов евро.
Новости
  • 15.11.25, 11:45
Сеть зоомагазинов Pet City понесла убыток почти в миллион евро
Вот, что бывает, если сидеть на двух стульях. Но не в Эстонии. У нас уже десять лет депутаты Рийгикогу пытаются и рыбку съесть...
Mнения
  • 14.11.25, 17:02
Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы?
Магазин Photopoint в торговом центре Ülemiste.
Новости
  • 16.11.25, 15:55
Photopoint выбрался из убытков и заработал солидную прибыль
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025