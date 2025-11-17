Плата семейного врача будет учитывать число болезней его пациентов

Совет Кассы здоровья предложил Министерству социальных дел изменить условия выплаты семейным врачам т.н. капитационной ставки (фиксированной платы за одного пациента в год), чтобы в будущем помимо возраста пациента учитывалось также количество заболеваний, которыми он страдает.
- Иллюстративное фото.
- Foto: TippaPatt
«Будут изменены условия выплаты капитационной ставки. В дальнейшем, помимо возраста, будет учитываться также нагрузка, связанная с заболеваемостью пациента. Будут созданы возрастные группы 0-3, 3-6, 7+ лет и группы связанной с заболеваемостью нагрузки 0, 1, 2, 3-4 и 5+», – сказала Круус, передает rus.err.ee.
Кроме того, будут установлены отдельные размеры капитационной ставки для обычных семейных врачей и семейных врачей, работающих в медицинских центрах, учрежденных в качестве юридических лиц.
Изменится предельный размер базовой ставки, которая в дальнейшем будет покрывать также расходы, не зависящие от количества пациентов, такие как расходы на помещения, инфотехнологические решения и пр.
Кроме того, изменятся основания для расчета платы за расстояние: если в настоящее время она зависит от того, как далеко находится ближайшая больница, то в дальнейшем необходимо будет учитывать также показатель плотности присутствия учреждений в регионе и его относительную бедность.
