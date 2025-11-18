Стало известно, кто выиграл тендер на строительство газовой станции Enefit Industry
Сегодня, 18 ноября, Enefit Industry, Baran International Ltd и Baran Group Ltd подписали договор подряда на строительство газомоторной электростанции мощностью 100 мегаватт. Стоимость контракта составляет 100 миллионов евро.
Строительство газомоторной электростанции начнется осенью следующего года.
Foto: Ярек Йэепера
«Ситуация на рынках частот и электроэнергии наглядно показывает, что Эстонии необходимы новые гибкие и управляемые производственные мощности. Преимущество строящейся электростанции заключается в возможности быстрого запуска в соответствии с потребностями энергетических рынков и, таким образом, нивелирования пиковых цен для потребителей», – заявил председатель правления Enefit Industry Лаури Карп.
