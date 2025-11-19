Новый регламент ЕС вызывает путаницу среди предпринимателей и лесовладельцев
Введение в действие регламента Европейского Союза по борьбе с обезлесением постоянно откладывается, но, по всей видимости, в той или иной форме он все же вступит в силу, поэтому подготовиться стоит хотя бы минимально.
Расчистку не следует путать со сплошной вырубкой. Расчистка означает вырубку леса для того, чтобы на его месте появилась другая инфраструктура – в Эстонии это, например, автомагистраль или железная дорога Rail Baltic.
Foto: Liis Treimann
Хотя цель регламента благородная, его практическое применение до сих пор остается неравномерным и крайне запутанным, отметили эксперты в передачи радио Äripäev «Mets ja majandus».
