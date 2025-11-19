Деловые ведомости
  OMX Baltic 0,09% 291,41
  OMX Riga −0,33% 923
  OMX Tallinn −0,03% 1 906,61
  OMX Vilnius 0,16% 1 273,11
  S&P 500 0,32% 6 638,25
  DOW 30 0,02% 46 101,25
  Nasdaq 0,43% 22 529,47
  FTSE 100 −0,47% 9 507,41
  Nikkei 225 −0,34% 48 537,7
  CMC Crypto 200 0,00% 0,00
  USD/EUR 0,00% 0,87
  GBP/EUR 0,00% 1,13
  EUR/RUB 0,00% 92,89
  • 19.11.25, 17:08

Рийгикогу узаконил соглашения о гибком рабочем графике

Новый закон разрешает заключать с работником договор о гибком рабочем графике, при котором работодатель не обязан гарантировать более 10 оплачиваемых часов работы в неделю.
Действовавшие ранее только в розничной торговле правила распространяются на все секторы.
  • Действовавшие ранее только в розничной торговле правила распространяются на все секторы.
  • Foto: Andras Kralla
Инициатива, ставшая законом в результате лоббирования работодателей, подверглась критике за слабую защиту прав работников: по такому договору можно удерживать людей на полной занятости, но при первой необходимости снижать им нагрузку до четверти ставки, перекладывая таким образом значительную часть предпринимательского риска на работника.
