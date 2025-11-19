Рийгикогу узаконил соглашения о гибком рабочем графике

В Германии после выхода на пенсию продолжает работать каждый восьмой. В Финляндии – каждый четвертый. В Эстонии – каждый второй. Такая занятость воспринимается как победа активного долголетия. Но на самом деле это признак замещения: работающий пенсионер у нас заменяет мигранта, которого государство не впустило, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.