Рийгикогу узаконил соглашения о гибком рабочем графике

Новый закон разрешает заключать с работником договор о гибком рабочем графике, при котором работодатель не обязан гарантировать более 10 оплачиваемых часов работы в неделю.
- Действовавшие ранее только в розничной торговле правила распространяются на все секторы.
Инициатива, ставшая законом в результате лоббирования работодателей, подверглась критике за слабую защиту прав работников: по такому договору можно удерживать людей на полной занятости, но при первой необходимости снижать им нагрузку до четверти ставки, перекладывая таким образом значительную часть предпринимательского риска на работника.
