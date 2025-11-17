Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%290,66
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,13%1 905,09
  • OMX Vilnius0,04%1 272,43
  • S&P 500−0,12%6 725,99
  • DOW 30−0,08%47 110,88
  • Nasdaq −0,09%22 879,13
  • FTSE 100−0,14%9 684,54
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,2
  • 17.11.25, 16:35

Профсоюзы требуют пересмотреть поправки к Закону о трудовом договоре

В понедельник, 17 ноября, у здания Рийгикогу профсоюзы провели акцию протеста против планируемых поправок к Закону о трудовом договоре, которые, по их словам, могут привести к росту нестабильной занятости и снижению доходов работников.
Рийгикогу. Фото иллюстративное.
  • Рийгикогу. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
По оценке профсоюзов, изменения приведут к нестабильной работе и в целом доходу, поскольку законопроект разрешает заключать со всеми работниками договоры, по которым гарантируется лишь десять рабочих часов в неделю, передает rus.err.ee.
Глава правовой комиссии Рийгикогу Мадис Тимпсон уверяет, что для обычного работника ничего не изменится: «Гибкий рабочий график дает дополнительную возможность, учитывая, что наш рынок труда уже изменился и продолжает меняться. Это дополнительный инструмент – регулировать трудовые отношения без необходимости платить зарплату в конверте и так далее».
Профсоюзы считают, что предлагаемая гибкость обернется вредом для работников, поскольку после подписания графика сотрудник фактически не сможет отказаться от дополнительных часов. Ранее в комиссии обсуждали идею разрешить работнику отклонять такие часы при условии уведомления за 24 часа, но Министерство экономики и коммуникаций выступило против, указав, что это создаст излишнюю нестабильность для работодателей.

Похожие статьи

Подсказка
  • 01.04.25, 06:00
Кто больше выигрывает от гибкого трудового договора – работник или работодатель?
Мнения о планируемых в Эстонии поправках к Закону о трудовом договоре разделились кардинально. В то время как работодатели видят в этом положительные изменения не только для них самих, но и для работников, профсоюзы с этим совершенно не согласны и требуют пересмотра законопроекта.
Mнения
  • 25.03.25, 13:53
Айн Кяпп: надо действовать, иначе впереди нас ждет настоящий кадровый кризис
Затянувшийся экономический спад немного притупил боль кризиса нехватки работников, но не устранил его причину, пишет руководитель рабочей группы по рынку труда Центрального союза работодателей Эстонии Айн Кяпп.
Подсказка
  • 30.01.25, 06:00
Комиссия по трудовым спорам: нет письменного договора – платите среднюю зарплату
Рыночные условия подчас навязывают работодателю поведение, которое не соответствует действующему законодательству. Ошибки в документировании рабочих процессов могут стоить предпринимателю нескольких тысяч, а иногда и десятков тысяч евро, пишет юрист бюро Progressor Денис Мяус.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Сейчас в фокусе

Конфеты Narva, которые продает только магазин Kookos, по его заказу производят на старейшей кондитерской фабрике Литвы.
Интервью
  • 16.11.25, 10:00
Известный в Нарве магазин сладостей закроется 1 января, если не случится новогоднего чуда
Hepsor планирует на Паэвялья целый квартал, где, помимо жилых домов, появятся и коммерческие площади.
Новости
  • 15.11.25, 15:30
Галерея: Hepsor строит многоквартирные дома на территории бывшего аэродрома в Ласнамяэ
Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
Новости
  • 16.11.25, 15:27
Трагичная ситуация: число нуждающихся в жилье сокращается
Мо Гавдат — разработчик программного обеспечения из Египта, основатель нескольких стартапов и бывший топ-менеджер, работавший в Microsoft и Google X.
Новости
  • 16.11.25, 13:24
Бывший топ-менеджер Google X: в эпоху ИИ у Эстонии есть преимущество
«Капитализм подходит к переломному моменту»
В прошлом году компанию Pet City приобрела зарегистрированная на бирже Финляндии Musti Group. Ранее принадлежавшая Magnum AS компания Pet City была оценена примерно в 18 миллионов евро.
Новости
  • 15.11.25, 11:45
Сеть зоомагазинов Pet City понесла убыток почти в миллион евро
Вот, что бывает, если сидеть на двух стульях. Но не в Эстонии. У нас уже десять лет депутаты Рийгикогу пытаются и рыбку съесть...
Mнения
  • 14.11.25, 17:02
Делов-то: долой ERR, два стула и русские школы?
Магазин Photopoint в торговом центре Ülemiste.
Новости
  • 16.11.25, 15:55
Photopoint выбрался из убытков и заработал солидную прибыль
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

