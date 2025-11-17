Профсоюзы требуют пересмотреть поправки к Закону о трудовом договоре

В понедельник, 17 ноября, у здания Рийгикогу профсоюзы провели акцию протеста против планируемых поправок к Закону о трудовом договоре, которые, по их словам, могут привести к росту нестабильной занятости и снижению доходов работников.
По оценке профсоюзов, изменения приведут к нестабильной работе и в целом доходу, поскольку законопроект разрешает заключать со всеми работниками договоры, по которым гарантируется лишь десять рабочих часов в неделю, передает rus.err.ee.
Глава правовой комиссии Рийгикогу Мадис Тимпсон уверяет, что для обычного работника ничего не изменится: «Гибкий рабочий график дает дополнительную возможность, учитывая, что наш рынок труда уже изменился и продолжает меняться. Это дополнительный инструмент – регулировать трудовые отношения без необходимости платить зарплату в конверте и так далее».
Профсоюзы считают, что предлагаемая гибкость обернется вредом для работников, поскольку после подписания графика сотрудник фактически не сможет отказаться от дополнительных часов. Ранее в комиссии обсуждали идею разрешить работнику отклонять такие часы при условии уведомления за 24 часа, но Министерство экономики и коммуникаций выступило против, указав, что это создаст излишнюю нестабильность для работодателей.
