Таро намерен добиться для Эстонии исключения из программы распределения беженцев
По оценке министра внутренних дел Игоря Таро, Эстонии следует воспользоваться предусмотренной ЕС возможностью исключения из нового пакета миграционного пакета. Исключение позволит Эстонии снизить объем грядущих обязательств.
Министр внутренних дел Игорь Таро предлагает обратиться к Европейской комиссии с просьбой частично освободить Эстонию от программы распределения беженцев.
Foto: Liis Treimann
Евросоюз готовит новый пакет мер помощи южным странам-членам в решении миграционного кризиса – переселение 30 000 человек и финансирование в размере 600 млн евро. В Эстонии положение было признано достаточно сложным, чтобы временно получить исключение из этой схемы.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Евросоюз готовит новый пакет мер помощи южным странам-членам в решении миграционного кризиса – переселение 30 000 человек и финансирование в размере 600 млн евро. В Эстонии положение было признано достаточно сложным, чтобы временно получить исключение из этой схемы.
По мнению министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, для улучшения экономического благосостояния необходимо восстановить доверие между людьми и государством и чаще говорить о том, что идет хорошо. Об это Сутть заявил на церемонии награждения самых успешных предприятий Северной Эстонии по версии Äripäev, прошедшей на прошлой неделе в Раквере.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.