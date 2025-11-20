Деловые ведомости
  20.11.25, 12:54

Таро намерен добиться для Эстонии исключения из программы распределения беженцев

По оценке министра внутренних дел Игоря Таро, Эстонии следует воспользоваться предусмотренной ЕС возможностью исключения из нового пакета миграционного пакета. Исключение позволит Эстонии снизить объем грядущих обязательств.
Министр внутренних дел Игорь Таро предлагает обратиться к Европейской комиссии с просьбой частично освободить Эстонию от программы распределения беженцев.
Евросоюз готовит новый пакет мер помощи южным странам-членам в решении миграционного кризиса – переселение 30 000 человек и финансирование в размере 600 млн евро. В Эстонии положение было признано достаточно сложным, чтобы временно получить исключение из этой схемы.
