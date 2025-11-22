Украина и США проведут переговоры в Швейцарии

В Швейцарии в ближайшие дни начнутся консультации между высокопоставленными должностными лицами Украины и США о возможных параметрах будущего мирного соглашения. Об этом в субботу, 22 ноября, написал в Telegram Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорном процессе с США.
«Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов», – подчеркнул он.
Умеров заявил, что Киев ценит участие США и готовность к предметному разговору. «Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно – так, как этого требует наша национальная безопасность», – резюмировал Рустем Умеров.
, изначально в посте Умерова упоминалось участие в переговорах и представителей стран ЕС, однако позже сообщение было отредактировано.
Офис президента Украины подтвердил 22 ноября в Twitter, что консультации об окончании войны состоятся в ближайшие дни. «Украина никогда не будет преградой миру, представители украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа», – сказано в сообщении.
В состав украинской делегации войдут секретарь СНБО Умеров, глава офиса президента Андрей Ермак (он возглавит делегацию), начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, замглавы МИД Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, замглавы СБУ Александр Поклад и советник руководителя офиса президента Александр Бевз.
Между тем британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что группа американских генералов во главе с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план» с Кремлем. В четверг, 20 ноября, она провела переговоры с Зеленским в Киеве.
Президент США Дональд Трамп назначил Дрисколла – друга и бывшего однокурсника вице-президента Джей Ди Вэнса – своим новым «спецпредставителем», пишет The Guardian. Издание не уточнило, будет ли он работать параллельно со спецпредставителем по вопросам Украины Китом Келлогом, который в январе может покинуть администрацию .
