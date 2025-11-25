Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,2%292,43
  • OMX Riga0,24%926,4
  • OMX Tallinn0,26%1 911,13
  • OMX Vilnius−0,42%1 273,15
  • S&P 5001,55%6 705,12
  • DOW 300,44%46 448,27
  • Nasdaq 2,69%22 872,01
  • FTSE 1000,06%9 541,06
  • Nikkei 2250,07%48 659,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,87
  • 25.11.25, 11:02

Латвийская SmartLynx Airlines прекратила деятельность

Латвийская авиакомпания SmartLynx Airlines вчера прекратила деятельность, объяснив это экономической ситуацией и отсутствием долгосрочных перспектив.
SmartLynx задолжала Латвии полмиллиона евро.
  • SmartLynx задолжала Латвии полмиллиона евро.
  • Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix
«К сожалению, в нынешних условиях принято решение, что продолжать деятельность больше невозможно», – пояснил исполнительный директор SmartLynx Airlines Эдвинас Деменюс, передает латвийское телерадиовещание.
Новости
  • 23.04.24, 10:27
SmartLynx больше не будет выполнять чартерные рейсы из стран Балтии
Базирующаяся в Латвии компания ООО SmartLynx Airlines с 1 мая этого года больше не будет предлагать чартерные рейсы из стран Балтии, сообщил BB.lv генеральный директор SmartLynx Airlines Эдвинас Деменюс.
Новости
  • 01.08.19, 12:00
У авиаперевозчика SmartLynx будет новый владелец
Предприятие Объединённых Арабских Эмиратов Procyone заключило соглашение о покупке материнского предприятия чартерного перевозчика SmartLynx, компании Smart Aviation Holdings.
