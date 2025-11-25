Латвийская SmartLynx Airlines прекратила деятельность

«К сожалению, в нынешних условиях принято решение, что продолжать деятельность больше невозможно», – пояснил исполнительный директор SmartLynx Airlines Эдвинас Деменюс, передает латвийское телерадиовещание.
Базирующаяся в Латвии компания ООО SmartLynx Airlines с 1 мая этого года больше не будет предлагать чартерные рейсы из стран Балтии, сообщил BB.lv генеральный директор SmartLynx Airlines Эдвинас Деменюс.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.