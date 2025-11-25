«Отечество» под подозрением: размер запрещенного пожертвования составляет около 330 000 евро

Генеральный секретарь партии «Отечество» Андрес Метсоя сообщил, что в следующий вторник партия должна будет явиться в офис Центральной криминальной полиции: «Согласно направленному нам приглашению, партии будет предъявлено подозрение, связанное с предполагаемым финансированием».
Коалиционные переговоры между Центристской партией и «Отечеством» в Таллинне близятся к завершению, и коалиционное соглашение может быть подписано уже в конце этой недели, заявил лидер центристов Михаил Кылварт.
Представителей партии «Отечество» вызвали на допрос в здание Центральной криминальной полиции. Прокуратура расследует подозрения в незаконных пожертвованиях: давать показания уже ходили политики Хелир-Вальдор Сеэдер и Прийт Сибул, на следующей неделе наступит очередь Парвела Пруунсильда.
