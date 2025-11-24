Кылварт: коалиционное соглашение может быть подписано уже на этой неделе

Коалиционные переговоры между Центристской партией и «Отечеством» в Таллинне близятся к завершению, и коалиционное соглашение может быть подписано уже в конце этой недели, заявил лидер центристов Михаил Кылварт.
По его словам, основные пункты коалиционного договора уже согласованы, и следующим этапом станут кадровые вопросы: партия «Отечество» должна будет назвать своего кандидата в мэры, передает rus.err.ee.
«Мы не видим, что это может стать проблемой – у нас есть минимум неделя для обсуждений. Кандидат должен быть представлен и нам, но я бы не назвал это критическим вопросом», – сказал он, напомнив, что и в Тарту коалиционным партнерам потребовалось время, прежде чем представить окончательную кандидатуру.
По словам Кылварта, первое заседание нового созыва Таллиннского горсобрания пройдет на следующей неделе. Перед ним и будет подписано коалиционное соглашение.
