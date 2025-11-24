Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,27%292,23
  • OMX Riga−0,03%923,92
  • OMX Tallinn−0,18%1 902,7
  • OMX Vilnius−0,29%1 274,86
  • S&P 5001,56%6 706,23
  • DOW 300,55%46 497,85
  • Nasdaq 2,65%22 862,88
  • FTSE 100−0,05%9 534,91
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,46
  • 24.11.25, 17:07

Кылварт: коалиционное соглашение может быть подписано уже на этой неделе

Коалиционные переговоры между Центристской партией и «Отечеством» в Таллинне близятся к завершению, и коалиционное соглашение может быть подписано уже в конце этой недели, заявил лидер центристов Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт.
  • Михаил Кылварт.
  • Foto: Liis Treimann
По его словам, основные пункты коалиционного договора уже согласованы, и следующим этапом станут кадровые вопросы: партия «Отечество» должна будет назвать своего кандидата в мэры, передает rus.err.ee.
«Мы не видим, что это может стать проблемой – у нас есть минимум неделя для обсуждений. Кандидат должен быть представлен и нам, но я бы не назвал это критическим вопросом», – сказал он, напомнив, что и в Тарту коалиционным партнерам потребовалось время, прежде чем представить окончательную кандидатуру.
По словам Кылварта, первое заседание нового созыва Таллиннского горсобрания пройдет на следующей неделе. Перед ним и будет подписано коалиционное соглашение.

