Руководство медицинской компании выкупило долю иностранных инвесторов

Gabriel Scientific – инновационная компания в области медицины, которая разрабатывает, производит и продает медицинские позиционирующие устройства и опорные поверхности под брендом SleepAngel, основанные на запатентованной фильтрационной технологии PneumaPure.
Foto: Gabriel Scientific
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В Эстонии не хватает медсестер, семейные врачи уходят на пенсию, а в EMO можно прождать несколько часов, медицина хронически недофинансируется. Один из вариант решения этой проблемы – частное медицинское страхование. Почему оно развивается в Эстонии так плохо?
За последние два года в различных районах Таллинна появилось несколько центров здоровья, которые объединяют разных поставщиков медицинских услуг – как частных, так и государственных, пишет портал Meditsiiniuudised.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.