  • OMX Baltic1,2%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn1,27%1 953,07
  • OMX Vilnius0,49%1 279,4
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,02%9 693,93
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,37
  • 27.11.25, 16:11

Путин: американская делегация приедет на переговоры в Москву на следующей неделе

Делегация США приедет на следующей неделе в Москву для проведения переговоров по мирному плану Дональда Трампа, заявил Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
  • Президент России Владимир Путин.
  • Foto: photoibo
«Мы их ждем в первой половине следующей недели», – сказал президент РФ, передает «Медуза».
Говоря о плане Трампа, Путин подчеркнул, что никакого проекта мирного договора пока не было. «Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить», – сказал он.
При этом, по словам Путина, после переговоров делегаций США и Украины в Женеве 28 пунктов мирного плана Трампа было решено разделить на четыре части.

Статья продолжается после рекламы

Россия в целом согласна, что перечень пунктов плана может быть положен в основу будущих договоренностей по окончанию российско-украинской войны. «Нужно все положить на дипломатический язык», – отметил Путин.
С российской стороны в переговорном процессе участвуют МИД, а также советник и помощник президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков, сказал Путин. Кто будет на переговорах с американской стороны, решит Дональд Трамп, добавил президент РФ.
Ранее Дональд Трамп заявил, что направит своих посланников к президентам России и Украины, чтобы согласовать план по мирному урегулированию российско-украинской войны. По словам Трампа, на встречу с Путиным поедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, к Зеленскому – министр армии Дэн Дрисколл.
