Делегация США приедет на следующей неделе в Москву для проведения переговоров по мирному плану Дональда Трампа, заявил Владимир Путин.
- Президент России Владимир Путин.
- Foto: photoibo
«Мы их ждем в первой половине следующей недели», – сказал президент РФ, передает «Медуза».
Говоря о плане Трампа, Путин подчеркнул, что никакого проекта мирного договора пока не было. «Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить», – сказал он.
При этом, по словам Путина, после переговоров делегаций США и Украины в Женеве 28 пунктов мирного плана Трампа было решено разделить на четыре части.
Статья продолжается после рекламы
Россия в целом согласна, что перечень пунктов плана может быть положен в основу будущих договоренностей по окончанию российско-украинской войны. «Нужно все положить на дипломатический язык», – отметил Путин.
С российской стороны в переговорном процессе участвуют МИД, а также советник и помощник президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков, сказал Путин. Кто будет на переговорах с американской стороны, решит Дональд Трамп, добавил президент РФ.
Ранее Дональд Трамп заявил, что направит своих посланников к президентам России и Украины, чтобы согласовать план по мирному урегулированию российско-украинской войны. По словам Трампа, на встречу с Путиным поедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, к Зеленскому – министр армии Дэн Дрисколл.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Телефонные записи, оказавшиеся в распоряжении Bloomberg, наглядно демонстрируют, как главный переговорщик по так называемому украинскому мирному плану Стив Уиткофф объясняет российскому собеседнику, как лучше задабривать Дональда Трампа.
Смириться с пактом между Мар-а-Лаго и Кремлем означало бы не только пожертвовать Украиной, но и окончательно демонтировать международный правопорядок.
Бывший премьер-министр Эстонии и бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас обеспокоен действиями президента США Дональда Трампа, который, по оценке Калласа, в войне России против Украины защищает интересы Москвы.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.