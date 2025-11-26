Деловые ведомости
  OMX Baltic0,24%292,93
  OMX Riga−0,02%923,74
  OMX Tallinn0,53%1 927,09
  OMX Vilnius−0,17%1 272,64
  S&P 5000,91%6 765,88
  DOW 301,43%47 112,45
  Nasdaq 0,67%23 025,59
  FTSE 1000,07%9 616,21
  Nikkei 2251,85%49 559,07
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,14
  EUR/RUB0,00%91,21
  26.11.25, 08:09

Утечка записи: личный советник Трампа учил россиян, как впарить мирное соглашение президенту США

Телефонные записи, оказавшиеся в распоряжении Bloomberg, наглядно демонстрируют, как главный переговорщик по так называемому украинскому мирному плану Стив Уиткофф объясняет российскому собеседнику, как лучше задабривать Дональда Трампа.
В этом году Стив Уиткоф (справа) в том числе лично встречался с Путиным в Москве.
  • В этом году Стив Уиткоф (справа) в том числе лично встречался с Путиным в Москве.
  • Foto: AFP/Scanpix
«Я сказал президенту, что Россия всегда хотела мира. И я в это верю», – объяснял личный советник президента США Дональда Трампа и его спецпосланник Стив Уиткофф в телефонном разговоре 14 октября старшему внешнеполитическому советнику Владимира Путина Юрию Ушакову. «И знаешь, Юрий, думаю, президент даст мне много пространства и свободы решений, чтобы довести эту сделку до конца».
В распоряжении Bloomberg находится пятиминутная запись, из расшифровки которой видно, как Уиткофф советовал россиянам представить план из 20 пунктов, похожий на сделку по Газе – такой, который «решил бы вопрос» и «заставил бы всех прыгать от радости». Он подчеркивал, что раз Владимир Зеленский должен посетить Белый дом 17 октября, Путину обязательно стоит позвонить Трампу раньше.
Также агентство располагает второй записью – содержанием разговора, состоявшегося двумя неделями позже между Ушаковым и его коллегой Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций, который стал неформальным лицом Кремля в этом проекте. В беседе Дмитриев описывает, как собирается неофициально передать «мирный план».

Статья продолжается после рекламы

«Не думаю, что они примут прямо нашу версию, но она, скорее всего, будет очень близка к оригиналу», – объяснял Дмитриев. Ушаков опасался, что американцы могут что-то изменить в тексте и затем заявить, будто по измененному варианту у них есть договоренность с Москвой.
«Мне кажется, ты можешь потом обсудить это со Стивом, все сделаем красиво», – успокаивал коллегу Дмитриев.
Трамп, у которого в ночь на сегодня по эстонскому времени попросили комментарий, ответил, что не знаком с деталями, но отметил: подобный подход – стандартная тактика в переговорах. Он также сообщил, что вновь направит Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным.
Трамп добавил, что первоначально озвученный срок, до которого Украина должна была согласиться на сделку, больше не действует. Также он сменил термин «план» на более размытое определение – «дорожная карта».
Конгрессмен от республиканцев Дон Бэкон, комментируя новость, призвал уволить Уиткоффа, задав риторический вопрос: «Смог бы проплаченный агент Кремля сделать больше?»
