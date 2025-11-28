Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,21%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn0,05%1 954,05
  • OMX Vilnius0,39%1 278,16
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,11%9 704,27
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,16
  • OMX Baltic1,21%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn0,05%1 954,05
  • OMX Vilnius0,39%1 278,16
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,11%9 704,27
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,16
  • 28.11.25, 09:44

Объем продаж у заправок резко вырос

По данным Департамента статистики, в октябре 2025 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 941 миллион евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж увеличился на 4%.
За год продажи на автозаправочных станциях резко выросли.
  • За год продажи на автозаправочных станциях резко выросли.
  • Foto: Liis Treimann
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что на увеличение объема продаж у предприятий розничной торговли прежде всего повлияли предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, а также магазины промышленных товаров. «Сокращение объема продаж у продовольственных магазинов в октябре замедлилось, по сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 3%. На сокращение объема продаж повлиял рост цен продуктов питания», — добавила Пихлак.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.11.25, 18:48
Война без победителей: пошлины разоряют крупнейшие экономики
Торговая война на протяжении девяти месяцев по‑разному, но в итоге одинаково негативно сказалась на трех крупнейших экономиках мира. Китаю, Германии и, вероятно, самим США помогло бы поражение Дональда Трампа в суде.
Новости
  • 19.11.25, 14:03
Торговля оружием в Европе резко выросла. Выигрывают от этого прежде всего США
Импорт вооружений в Европе за последние пять лет вырос в два с половиной раза; от этого выигрывают США, а также целый ряд европейских оборонных компаний. Проигрывают же люди, находящиеся в зонах конфликтов, где европейским оружием вооружаются и авторитарные режимы.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
2
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
3
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
4
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США
5
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
6
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех

Последние новости

Новости
  • 28.11.25, 10:43
В кабинете главы Офиса президента Украины проходят обыски
Новости
  • 28.11.25, 09:44
Объем продаж у заправок резко вырос
Mнения
  • 28.11.25, 09:43
Ярослав Тавгень: не сходите с ума. ИИ не заменяет людей массово
Новости
  • 28.11.25, 08:54
Формула владельца самых успешных компаний: пахать и планировать
Новости
  • 28.11.25, 06:00
«Деньги можно отмыть за несколько секунд – особенно с помощью крипты». Нужно ли менять регулирование банков?
ТОП
  • 27.11.25, 23:00
ТОП 1000 успешных компаний: три фирмы одного крупного игрока вошли в первую десятку
Новости
  • 27.11.25, 18:11
«Удастся увеличить объемы еще на 10%». Пережившие трудности деревообработчики с надеждой смотрят в будущее
Новости
  • 27.11.25, 17:10
Назначены два новых члена правления сланцевого сегмента Eesti Energia

Сейчас в фокусе

Директор химзавода Eastman Specialties Михаил Грищенко показывает неожиданные продукты, куда добавляются вещества, которые там производятся.
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
По словам инвестора и преподавателя TalTech Кристьяна Лийвамяги, ряд научных исследований показывает: по долгосрочной доходности индексные фонды превосходят активно управляемые.
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех
Повреждения от влаги становятся причиной множества споров между покупателями и продавцами недвижимости.
Новости
  • 27.11.25, 12:42
Количество жалоб на скрытые недостатки стремительно растет. Как защитить себя при продаже недвижимости?
Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Бизнес политика партии «Отечество» и бывшего мэра Таллинна находится под уголовным следствием – у него проблемы с отчетностью и неоплаченными штрафами
Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
По словам Юри Росса, сотрудники довольны, если им платят на 10 процентов больше, чем их конкурентам.
Новости
  • 27.11.25, 10:42
Глава Büroomaailm: какой ты предприниматель, если не можешь выплачивать минимальную зарплату?
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025