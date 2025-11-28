Объем продаж у заправок резко вырос

По данным Департамента статистики, в октябре 2025 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 941 миллион евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж увеличился на 4%.
За год продажи на автозаправочных станциях резко выросли.
Foto: Liis Treimann
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что на увеличение объема продаж у предприятий розничной торговли прежде всего повлияли предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, а также магазины промышленных товаров. «Сокращение объема продаж у продовольственных магазинов в октябре замедлилось, по сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 3%. На сокращение объема продаж повлиял рост цен продуктов питания», — добавила Пихлак.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Торговая война на протяжении девяти месяцев по‑разному, но в итоге одинаково негативно сказалась на трех крупнейших экономиках мира. Китаю, Германии и, вероятно, самим США помогло бы поражение Дональда Трампа в суде.
Импорт вооружений в Европе за последние пять лет вырос в два с половиной раза; от этого выигрывают США, а также целый ряд европейских оборонных компаний. Проигрывают же люди, находящиеся в зонах конфликтов, где европейским оружием вооружаются и авторитарные режимы.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.