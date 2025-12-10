Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,18%298,32
  • OMX Riga−0,23%931,38
  • OMX Tallinn−0,24%1 970,46
  • OMX Vilnius−0,06%1 292,31
  • S&P 500−0,09%6 840,51
  • DOW 30−0,38%47 560,29
  • Nasdaq 0,13%23 576,49
  • FTSE 100−0,03%9 642,01
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,98
  • 10.12.25, 08:34

Инвесторов Baltic Horizon ждет момент истины: вложи еще или смирись с резким падением стоимости

Фонд недвижимости Baltic Horizon Fund (BHF) оказался в самом критическом положении за всю свою историю. Для спасения фонда объявлено привлечение капитала, при котором паи продаются почти на 80% ниже чистой стоимости их активов.
По словам управляющего фондом Baltic Horizon Тармо Каротама, продать активы фонда сейчас по приемлемой цене не удается, и у эмиссии нет хорошей альтернативы.
  По словам управляющего фондом Baltic Horizon Тармо Каротама, продать активы фонда сейчас по приемлемой цене не удается, и у эмиссии нет хорошей альтернативы.
  • Foto: Raul Mee
Инвестор Тоомас
  • 21.11.25, 12:37
Инвестор Тоомас: инвесторы Baltic Horizon вновь перед непростым выбором
Паи фонда недвижимости Baltic Horizon на этой неделе совершили очередное большое падение. Однако на этот раз оно вызвано причиной, за которой может скрываться шанс на позитивные перемены.
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
Кризис, начавшийся еще в эпоху ковидной эпидемии, обновил рынок недвижимости. Теперь проекты реконструкции промзон и старых районов будут реализовываться медленнее, зато на более надежном основании. И одной из ключевых зон интереса для застройщиков и инвесторов может стать Ласнамяэ, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Новости
  • 09.12.25, 19:19
Makromaania: повысит ли Рейнсалу налоги из-за бюджета Михала?
В среду будет принят государственный бюджет, который, помимо прочего, «не оставляет Рейнсалу ничего», как якобы прозвучало на пресс-конференции правительства Кристена Михала. Приведет ли это в ближайшие годы к неизбежному повышению налогов?
Новости
  • 10.09.25, 11:40
Против течения: крупный игрок на рынке коммерческой недвижимости в Балтии готовится к вливаниям на 400 млн евро
Иногда может сложиться впечатление, будто зарубежный капитал с балтийского и эстонского рынков недвижимости утекает. Однако руководители компании East Capital, которой в настоящий момент принадлежит портфель недвижимости в странах Балтии объемом 600 млн евро, объясняют, почему они по-прежнему верят в этот регион и какой сегмент коммерческой недвижимости в ближайшие годы будет самым перспективным.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

1
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
2
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
3
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
4
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
5
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
6
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила

Новости
  • 10.12.25, 10:01
Экспорт товаров эстонского производства сократился
Новости
  • 10.12.25, 08:44
Оборонный бюджет США ограничит внешнюю политику Трампа и даст Эстонии деньги
Биржа
  • 10.12.25, 08:34
Инвесторов Baltic Horizon ждет момент истины: вложи еще или смирись с резким падением стоимости
Опасения инвесторов: фонд могут увести с биржи?
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
Новости
  • 09.12.25, 19:19
Makromaania: повысит ли Рейнсалу налоги из-за бюджета Михала?
Новости
  • 09.12.25, 17:45
Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку
Биржа
  • 09.12.25, 17:01
Ханшмидт приобрел акции Tallink на 55 000 евро
Новости
  • 09.12.25, 16:54
Финны подозревают группу эстонских компаний в эксплуатации украинцев

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, динамика ставок Euribor отражает усилившуюся неопределенность.
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Избирательная комиссия из числа членов Нарвского горсобрания пересчитывает бюллетени на выборах мэра: 15 за Райк, 15 за Тоотса, один бюллетень – за обоих кандидатов сразу.
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево (слева), предложение Еврокомиссии об использовании замороженных активов России как залога под репарационный кредит Украине, ставит Бельгию под угрозу банкротства. Угрозой же Эстонии, которую на встречах в НАТО представляет его коллега Маргус Цахкна (в центре), может стать новая стратегия национальной безопасности США.
Mнения
  • 09.12.25, 07:00
Грецкий: такие страны, как Венгрия, уже не играют в европейской команде
Пассажирское сообщение между Таллинном и Петербургом в ближайшее время не прекратится.
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
Юри Мыйз приводит пример из номера газеты Postimees, где Пеэтер Раудсепп был назван персоной недели – с большим материалом и крупной фотографией, тогда как модельер Кристина Вийрпалу – с маленьким фото и небольшой статьей. По его словам, должно быть наоборот.
Новости
  • 08.12.25, 19:28
Юри Мыйз: Пеэтер Раудсепп – маленький человек на маленькой должности
Обычно на последнем заседании года в Рийгикогу приходил Дед Мороз, однако в этом году от такой традиции решили отказаться.
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

