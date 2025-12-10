Инвесторов Baltic Horizon ждет момент истины: вложи еще или смирись с резким падением стоимости

Иногда может сложиться впечатление, будто зарубежный капитал с балтийского и эстонского рынков недвижимости утекает. Однако руководители компании East Capital, которой в настоящий момент принадлежит портфель недвижимости в странах Балтии объемом 600 млн евро, объясняют, почему они по-прежнему верят в этот регион и какой сегмент коммерческой недвижимости в ближайшие годы будет самым перспективным.