Инвесторов Baltic Horizon ждет момент истины: вложи еще или смирись с резким падением стоимости
Фонд недвижимости Baltic Horizon Fund (BHF) оказался в самом критическом положении за всю свою историю. Для спасения фонда объявлено привлечение капитала, при котором паи продаются почти на 80% ниже чистой стоимости их активов.
Кризис, начавшийся еще в эпоху ковидной эпидемии, обновил рынок недвижимости. Теперь проекты реконструкции промзон и старых районов будут реализовываться медленнее, зато на более надежном основании. И одной из ключевых зон интереса для застройщиков и инвесторов может стать Ласнамяэ, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
В среду будет принят государственный бюджет, который, помимо прочего, «не оставляет Рейнсалу ничего», как якобы прозвучало на пресс-конференции правительства Кристена Михала. Приведет ли это в ближайшие годы к неизбежному повышению налогов?
Иногда может сложиться впечатление, будто зарубежный капитал с балтийского и эстонского рынков недвижимости утекает. Однако руководители компании East Capital, которой в настоящий момент принадлежит портфель недвижимости в странах Балтии объемом 600 млн евро, объясняют, почему они по-прежнему верят в этот регион и какой сегмент коммерческой недвижимости в ближайшие годы будет самым перспективным.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.