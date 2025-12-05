Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,55%299,27
  • OMX Riga−0,14%931
  • OMX Tallinn0,62%1 974,99
  • OMX Vilnius0,31%1 293,45
  • S&P 5000,3%6 877,74
  • DOW 300,24%47 964,01
  • Nasdaq 0,37%23 592,7
  • FTSE 100−0,45%9 667,01
  • Nikkei 225−1,05%50 491,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,01
  • 05.12.25, 15:49

СМИ: США потребовали от Европы взять на себя основную часть обязательств в рамках НАТО

США потребовали от Европы взять на себя основную часть обязательств в рамках НАТО к 2027 году, включая производство ракет и сбор разведывательной информации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.
Президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял, что европейским странам необходимо тратить больше средств на собственную безопасность, не полагаясь на Вашингтон.
  • Foto: Shutterstock
Такое сообщение представители Пентагона передали европейским дипломатам в Вашингтоне в начале декабря. На встрече представители американского министерства обороны подчеркнули, что США все еще не удовлетворены тем, в каком темпе Европа наращивает свой оборонный потенциал после начала российского вторжения в Украину, передает «Медуза».
В Пентагоне заявили, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, то США могут прекратить участие в некоторых оборонных механизмах НАТО. О каких именно механизмах идет речь, не уточняется. Как именно США будут оценивать прогресс Европы в этом вопросе, неизвестно.
Несколько европейских чиновников заявили, что установленный срок до 2027 года нереалистичен. По их словам, для того, чтобы заменить возможности США, Европе недостаточно только инвестиций и политических решений.

Статья продолжается после рекламы

Официальный представитель НАТО в комментарии Reuters отметил, что европейские союзники начали брать на себя больше ответственности за безопасность Европы. Установленный США крайний срок комментировать он не стал.
В начале сентября Financial Times сообщила, что США прекращают финансирование программы подготовки и оснащения военных в странах на востоке Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. Речь идет о программе, известной как «секция 333», в рамках которой Пентагон тренирует и экипирует военнослужащих стран-союзниц по всему миру. В Европе основными получателями этой помощи являются Эстония, Латвия и Литва.
