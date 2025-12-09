Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,18%298,32
  • OMX Riga−0,23%931,38
  • OMX Tallinn−0,24%1 970,46
  • OMX Vilnius−0,06%1 292,31
  • S&P 5000,1%6 853,5
  • DOW 30−0,21%47 640,46
  • Nasdaq 0,26%23 606,04
  • FTSE 100−0,03%9 642,01
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,7
  • 09.12.25, 16:54

Финны подозревают группу эстонских компаний в эксплуатации украинцев

Группа эстонских компаний, которую ранее связывали с эксплуатацией украинских беженцев на судоверфи в Турку, участвует и в расширении дата-центра Google в финском городе Хамина, пишет Helsingin Sanomat.
Дата-центр Google в финском городе Хамина работает уже более десяти лет. Сейчас там идут работы по расширению стоимостью до миллиарда евро.
  Дата-центр Google в финском городе Хамина работает уже более десяти лет. Сейчас там идут работы по расширению стоимостью до миллиарда евро.
  • Foto: Google
Финский профсоюз строителей Rakennusliitto подозревает серьезные нарушения условий труда украинских беженцев на строительной площадке дата-центра, включая оплату труда и рабочие часы, передает издание.
