Финны подозревают группу эстонских компаний в эксплуатации украинцев
Группа эстонских компаний, которую ранее связывали с эксплуатацией украинских беженцев на судоверфи в Турку, участвует и в расширении дата-центра Google в финском городе Хамина, пишет Helsingin Sanomat.
Дата-центр Google в финском городе Хамина работает уже более десяти лет. Сейчас там идут работы по расширению стоимостью до миллиарда евро.
Foto: Google
Финский профсоюз строителей Rakennusliitto подозревает серьезные нарушения условий труда украинских беженцев на строительной площадке дата-центра, включая оплату труда и рабочие часы, передает издание.
